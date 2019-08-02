  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Трамп подписал указ о введении второго этапа санкций против РФ из-за отравления Скрипаля – СМИ
Политика
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 10:11
· США · Отравление
Трамп подписал указ о введении второго этапа санкций против РФ из-за отравления Скрипаля – СМИ

Трамп подписал указ о введении второго этапа санкций против РФ из-за отравления Скрипаля – СМИ (8 новостей)

«Президент Дональд Трамп подписал указ, вводящий второй пакет санкций США против России по делу Скрипалей»

Президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий второй пакет санкций США против России. Они касаются отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на территории британского города Солсбери.

Какие санкции теперь введут против России пока неизвестно, об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники.

Перед этим лидеры комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам призвали Трампа ввести второй пакет ограничений.

Причиной этого стала невозможность доказать, что Россия прекратила использование химического оружия. В то же время Москва продолжает отрицать свою ответственность за отравление Скрипалей. Издание отмечает, что процесс задерживал Трамп, который не хотел противоречить президенту России Владимиру Путину. Белый дом пока воздерживается от комментариев.

Комитет Сената США поддержал санкции против
Комитет Сената США поддержал санкции против "Северного потока - 2"

Второй пакет санкций может включать, в частности, полный запрет на экспорт в Россию американских товаров, ограничение импорта российских товаров в США, снижение уровня дипломатических отношений и запрет на авиаперевозки государственными компаниями.

Первый пакет американских санкций из-за отравления Скрипалей начал действовать 27 августа 2018 года. Среди ограничительных мер – запрет продажи России оружия, а также товаров и технологий двойного назначения.

Что известно об отравлении Скрипалей в Солсбери?4 марта 2018 года в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Им удалось выжить после длительного лечения. Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Позже назвали третьего фигуранта резонансного дела – "Сергея Федотова", который мог быть куратором "Боширова" и "Петрова". Чепига и Мишкин

Обновлено в 09:32 Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском Солсбери. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. "Президент США Дональд…

Обновлено в 10:11 При этом подробности указа не приводятся.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Гордон Гордон  ·  02.08.19, 08:17 Ппосле того, как члены Палаты представителей обнародовали заявление с призывом ввести второй пакет санкций против России из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании,…
РБК Украина РБК Украина  ·  02.08.19, 08:39 Президент Дональд Трамп подписал указ, вводящий второй пакет санкций США против России по делу Скрипалей. Об этом сообщает Politico.Как сообщается, Трамп в четверг подписал указ, касающийся процедуры…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  02.08.19, 09:01 Президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий второй пакет по делу об отравлении в Великобритании бывшего офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на…
Прямий Прямий  ·  02.08.19, 09:22 Президент Дональд Трамп подписал указ, вводящий второй пакет санкций США против России по делу Скрипалей. Об этом сообщает Politico. Как сообщается, Трамп в четверг подписал указ, касающийся процедуры…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  02.08.19, 09:32 Президент Дональд Трамп подписал указ, вводящий второй пакет санкций США против России по делу Скрипалей
Фокус Фокус  ·  02.08.19, 09:32 Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском…
ForUm ForUm  ·  02.08.19, 10:11 Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России за инцидент с применением нервнопаралитического вещества «Новичок» в британском Солсбери. Об этом сообщает Интерфакс…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Трамп подписал указ о введении второго этапа санкций против РФ из-за отравления Скрипаля – СМИ

Трамп подписал указ о введении второго этапа санкций против РФ…
Богдан потроллил Кличко в Фейсбуке после публикации своего странного заявления об отставке

Богдан потроллил Кличко в Фейсбуке после публикации своего странного заявления…
На 6 расположенных в Бродах участках пересчитают голоса, - решение апелляционного суда

На 6 расположенных в Бродах участках пересчитают голоса, - решение…
Богдан написал заявление об отставке - источники

Богдан написал заявление об отставке - источники
Посол Британии Джудит Гоф завершила работу в Украине

Посол Британии Джудит Гоф завершила работу в Украине
Богдан написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента, - источник

Богдан написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента,…
Волкер: РФ не подает признаков о планах освободить моряков

Волкер: РФ не подает признаков о планах освободить моряков
Что уже вскоре ждет Россию за захват украинских моряков

Что уже вскоре ждет Россию за захват украинских моряков
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В матче Лиги Европы болельщики попали петардой в голову арбитру

В матче Лиги Европы болельщики попали петардой в голову арбитру
На червоній гілці столичного метро закрито центральні станції

На червоній гілці столичного метро закрито центральні станції
Уникальная фотография кита сделанная случайно произвела фурор в Сети

Уникальная фотография кита сделанная случайно произвела фурор в Сети
Посмешище!: в Кремле разозлились из-за новых мощных санкций США

Посмешище!: в Кремле разозлились из-за новых мощных санкций США
Покрывает Путина: Медведчука уличили во лжи из-за пленных украинцев

Покрывает Путина: Медведчука уличили во лжи из-за пленных украинцев
На Алексеевке возле кафе нашли самодельные гранаты

На Алексеевке возле кафе нашли самодельные гранаты
У Зеленського прокоментували інформацію щодо звільнення Богдана

У Зеленського прокоментували інформацію щодо звільнення Богдана
У Полтаві знайшли снаряди на території госпіталю

У Полтаві знайшли снаряди на території госпіталю
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.