Трамп подписал указ о введении второго этапа санкций против РФ из-за отравления Скрипаля – СМИ (8 новостей) «Президент Дональд Трамп подписал указ, вводящий второй пакет санкций США против России по делу Скрипалей»

Президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий второй пакет санкций США против России. Они касаются отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на территории британского города Солсбери.

Какие санкции теперь введут против России пока неизвестно, об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники.

Перед этим лидеры комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам призвали Трампа ввести второй пакет ограничений.

Причиной этого стала невозможность доказать, что Россия прекратила использование химического оружия. В то же время Москва продолжает отрицать свою ответственность за отравление Скрипалей. Издание отмечает, что процесс задерживал Трамп, который не хотел противоречить президенту России Владимиру Путину. Белый дом пока воздерживается от комментариев.

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Второй пакет санкций может включать, в частности, полный запрет на экспорт в Россию американских товаров, ограничение импорта российских товаров в США, снижение уровня дипломатических отношений и запрет на авиаперевозки государственными компаниями.

Первый пакет американских санкций из-за отравления Скрипалей начал действовать 27 августа 2018 года. Среди ограничительных мер – запрет продажи России оружия, а также товаров и технологий двойного назначения.

Что известно об отравлении Скрипалей в Солсбери?4 марта 2018 года в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Им удалось выжить после длительного лечения. Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Позже назвали третьего фигуранта резонансного дела – "Сергея Федотова", который мог быть куратором "Боширова" и "Петрова". Чепига и Мишкин

Обновлено в 09:32 Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском Солсбери. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. "Президент США Дональд…

Обновлено в 10:11 При этом подробности указа не приводятся.