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Политика
Facenews Facenews · · Обновлено в 22:18
· США · Конфликт · Военнослужащие · Руководство · Иран
Трамп подтвердил отправку 1,5 тыс. военных на Ближний Восток

Трамп подтвердил отправку 1,5 тыс. военных на Ближний Восток (9 новостей)

«Трамп подтвердил отправку 1,5 тыс. военных на Ближний Восток»

Президент США назвал отправку американских военнослужащих защитной мерой.

Трамп вновь обвинил руководство Ирана в насаждении террора по всему миру.В конфликте с Ираном администрация США направляет в регион дополнительный контингент американских войск. Президент США Дональд Трамп сообщил, что на Ближний Восток перебрасываются около 1,5 тысячи солдат в качестве защитной меры. "Мы хотим иметь защиту на Ближнем Востоке. Мы собираемся отправить сравнительно небольшое количество военнослужащих преимущественно в целях защиты", - сказал он в пятницу, 24 мая, в Вашингтоне перед отъездом в Японию, куда он отправился с визитом. Президент США вновь обвинил руководство Ирана в насаждении террора по всему миру, подчеркнув, что нельзя допустить, чтобы Тегеран заполучил ядерное оружие. Одновременно Трамп выразил сомнение в том, что Иран хочет воевать с США. Противоречивые заявления Трампа Только накануне Дональд Трамп заявил, что, несмотря на нынешний кризис в отношениях с Ираном, он не видит необходимости в том, чтобы направлять дополнительный контингент войск на Ближний Восток. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан сказал, что если дополнительный контингент и будет переброшен на Ближний Восток, то только для защиты тех солдат, которые уже размещены в регионе. "Наша задача - это сдерживание. Речь не идет о войне", - подчеркнул он. Эта новость также на сайте Deutsche Welle.

Обновлено в 22:18 Трамп подтвердил отправку 1,5 тыс. военных на Ближний Восток.

ФОТО К НОВОСТИ: «Трамп подтвердил отправку 1,5 тыс. военных на Ближний Восток»
Фото Трамп отправляет на Ближний Восток 1,5 тыс. военных
Фото Трамп подтвердил отправку 1,5 тыс. военных на Ближний Восток
Фото США отправляют дополнительные войска на Ближний Восток
Фото Трамп принял решение об отправке 1,5 тысяч солдат на Ближний Восток
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  24.05.19, 16:35 Сейчас в Ираке, Афганистане и Сирии базируются 20 тысяч солдат.
РБК Украина РБК Украина  ·  24.05.19, 20:03 Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что Штаты отправят на Ближний Восток около 1,5 тыс. военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.Как сообщается, американских…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  24.05.19, 20:31 Президент США Дональд Трамп в пятницу подтвердил, что принял решение об отправке 1,5 тыс. дополнительных военнослужащих на Ближний Восток.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  24.05.19, 21:17 США отправят дополнительных 1500 американских военных на Ближний Восток для противодействия влиянию Ирана в регионе. Соответствующее решение принял президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  24.05.19, 21:40 США решили направить на Ближний Восток дополнительно 1500 военнослужащих, чтобы противостоять "постоянной угрозе со стороны иранских сил". Об этом сообщает ВВС со ссылкой на и. о. министра обороны Патрика…
Канал 112 Канал 112  ·  24.05.19, 21:45 США отправит на Ближний Восток дополнительные армейские подразделения для противостояния влияюнию Ирана. Об этом заявил президент Дональд Трамп в пятницу, 24 мая, сообщает издание The Hill. Общая численность…
Телеграф Телеграф  ·  24.05.19, 22:18 Трамп подтвердил отправку 1,5 тыс. военных на Ближний Восток.
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