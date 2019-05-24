Президент США назвал отправку американских военнослужащих защитной мерой.

Трамп вновь обвинил руководство Ирана в насаждении террора по всему миру.В конфликте с Ираном администрация США направляет в регион дополнительный контингент американских войск. Президент США Дональд Трамп сообщил, что на Ближний Восток перебрасываются около 1,5 тысячи солдат в качестве защитной меры. "Мы хотим иметь защиту на Ближнем Востоке. Мы собираемся отправить сравнительно небольшое количество военнослужащих преимущественно в целях защиты", - сказал он в пятницу, 24 мая, в Вашингтоне перед отъездом в Японию, куда он отправился с визитом. Президент США вновь обвинил руководство Ирана в насаждении террора по всему миру, подчеркнув, что нельзя допустить, чтобы Тегеран заполучил ядерное оружие. Одновременно Трамп выразил сомнение в том, что Иран хочет воевать с США. Противоречивые заявления Трампа Только накануне Дональд Трамп заявил, что, несмотря на нынешний кризис в отношениях с Ираном, он не видит необходимости в том, чтобы направлять дополнительный контингент войск на Ближний Восток. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан сказал, что если дополнительный контингент и будет переброшен на Ближний Восток, то только для защиты тех солдат, которые уже размещены в регионе. "Наша задача - это сдерживание. Речь не идет о войне", - подчеркнул он. Эта новость также на сайте Deutsche Welle.

Обновлено в 22:18 Трамп подтвердил отправку 1,5 тыс. военных на Ближний Восток.