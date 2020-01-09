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Униан Униан · · Обновлено в 12:36
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Трамп поедет на экономический форум в Давос

Трамп поедет на экономический форум в Давос (9 новостей)

«Ежегодный экономический форум пройдет в Швейцарии 21-24 января»

Визит за пределы США станет первым для Трампа после объявления ему импичмента и после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

Обновлено в 12:25 Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский заявлены на международный экономический форум в Давосе.

Обновлено в 12:36 Президент Украины Владимир Зеленский намерен участвовать в ежегодном Всемирном экономическом форуме, который состоится в конце января в Давосе. Об этом стало известно после публикации списка зарегистрированных участников, передает "Страна". Перечень обнародован на странице исполнительного директора общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дарьи Каленюк, которая также будет участвовать в этом форуме. По ее словам, от Украины зарегистрировано шесть участников: президент Украины Владимир Зеленский, министр иностранных дел Вадим Пристайко, олигарх Виктор Пинчук, который ежегодно организует Украинский завтрак в Давосе, нардеп Вадим Новинский, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко и сама Дарья Каленюк. Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе 21-24 января. Ранее сообщалось, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждали инициативу о сокращении количества рабочих дней.

ФОТО К НОВОСТИ: «Трамп поедет на экономический форум в Давос»
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Украинская правда Украинская правда  ·  09.01.20, 11:32 Президент США Дональд Трамп планирует посетить Всемирный экономический форум в Давосе в конце января.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  09.01.20, 11:38 Ежегодный экономический форум пройдет в Швейцарии 21-24 января.
Телеграф Телеграф  ·  09.01.20, 11:58 В Белом доме подтвердили участие Дональда Трампа в экономическом форуме в Давоссе.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Главред Главред  ·  09.01.20, 11:59 Президент Владимир Зеленский зарегистрирован в качестве участника во Всемирном экономическом форуме, который традиционного проходит в швейцарском Давосе. Список зарегистрированных с украинской стороны...
Капитал Капитал  ·  09.01.20, 12:22 Президент США Дональд Трамп планирует посетить Всемирный экономический форум в Давосе в конце января. Как сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство АР, пресс-секретарь…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  09.01.20, 12:25 Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский заявлены на международный экономический форум в Давосе.
Голос.UA Голос.UA  ·  09.01.20, 12:36 Президент Украины Владимир Зеленский намерен участвовать в ежегодном Всемирном экономическом форуме, который состоится в конце января в Давосе. Об этом стало известно после публикации списка зарегистрированных…
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