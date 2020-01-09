Трамп поедет на экономический форум в Давос

Визит за пределы США станет первым для Трампа после объявления ему импичмента и после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

Обновлено в 12:25 Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский заявлены на международный экономический форум в Давосе.

Обновлено в 12:36 Президент Украины Владимир Зеленский намерен участвовать в ежегодном Всемирном экономическом форуме, который состоится в конце января в Давосе. Об этом стало известно после публикации списка зарегистрированных участников, передает "Страна". Перечень обнародован на странице исполнительного директора общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дарьи Каленюк, которая также будет участвовать в этом форуме. По ее словам, от Украины зарегистрировано шесть участников: президент Украины Владимир Зеленский, министр иностранных дел Вадим Пристайко, олигарх Виктор Пинчук, который ежегодно организует Украинский завтрак в Давосе, нардеп Вадим Новинский, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко и сама Дарья Каленюк. Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе 21-24 января. Ранее сообщалось, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждали инициативу о сокращении количества рабочих дней.