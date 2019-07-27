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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 13:14
· США · Госдеп · Президент Украины
Трамп пока не планирует визит в Украину

Трамп пока не планирует визит в Украину (6 новостей)

«Украинцы высмеяли визит президента Украины Владимира Зеленского в Одессу, который является уже третьим с момента после избрания»

США и Украина продолжают подготовку визита президента Украины Владимира Зеленского в США, сообщил Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Об этом Волкер на брифинге в субботу, 27 июля, в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Мы работаем над подготовкой визита президента Зеленского в США", - сказал он.

Волкер во время брифинга также сообщил, что Россия пока не совершает каких-либо действий, которые говорил бы о готовности Москвы отпустить украинских военнопленных моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

"По морякам. К сожалению, мы не слышим от России ничего, что говорило бы, что они их отпустят", - отметил он.

В США похвалили Украину за инцидент с танкером
В США похвалили Украину за инцидент с танкером

Ранее Зеленский уже получил от Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что в Вашингтоне ждут приезд Зеленского в ближайшем будущем, но сроков не назвал.

Позже стало известно, что подготовка встречи президентов Украины и США завершится в августе-сентябре.

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Обновлено в 12:56 #112Украина Волкер: Надеюсь, мы скоро увидим разведение сил по всей территории Донбасса Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb Прямой эфир: https://goo.gl/jbGs8y

Обновлено в 13:14 Відведення сил біля Станиці Луганської, звільнення українських військовополонених моряків та американсько-українські стосунки. Це основні теми, про які під час брифінгу говорив спецпредставник США з питань України Курт Волкер. Нині він перебуває з візитом у Києві. https://5.ua/live/ - постійна пряма трансляція | Тисніть like або не тисніть - нам важлива будь-яка ваша реакція! | Підпишіться і натисніть

ФОТО К НОВОСТИ: «Трамп пока не планирует визит в Украину»
Фото Волкер не исключает возможность визита Трампа в Украину, однако подготовка таких визитов требует значительного времени
Фото Трамп пока не планирует визит в Украину
Фото Волкер: идет подготовка визита Зеленского в США
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  27.07.19, 10:47 Украинцы высмеяли визит президента Украины Владимира Зеленского в Одессу, который является уже третьим с момента после избрания.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  27.07.19, 11:44 Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер не исключил возможность визита президента США Дональда Трампа в Украину в будущем, однако подчеркнул, что подготовка таких…
РБК Украина РБК Украина  ·  27.07.19, 11:54 Визит президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Украину пока не планируется. Об этом сообщил спецпредставитель США в Украине Курт Волкер, передает корреспондент РБК-Украина.Отвечая на вопрос,…
Канал 112 Канал 112  ·  27.07.19, 12:56 #112Украина Волкер: Надеюсь, мы скоро увидим разведение сил по всей территории Донбасса Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb Прямой эфир: https://goo.gl/jbGs8y
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
5 канал 5 канал  ·  27.07.19, 13:14 Відведення сил біля Станиці Луганської, звільнення українських військовополонених моряків та американсько-українські стосунки. Це основні теми, про які під час брифінгу говорив спецпредставник США з питань…
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