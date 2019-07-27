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Трамп пока не планирует визит в Украину - Волкер

Трамп пока не планирует визит в Украину - Волкер (5 новостей)

«В ефірі телеканалу Еспресо Валерій Клочок - політичний аналітик. #Еспресо #Валерій_Клочок #Курт_Волкер #США #підтримка Telegram - https://t.me/espresotb»

Соединенные Штаты Америки открыли для Украины возможность приобретения оборонительного вооружения. Об этом заявил специальный представитель США в Украине Курт Волкер, передает корреспондент РБК-Украина.

Волкер подчеркнул, что уже сейчас Украина имеет возможность покупать военное вооружение в Соединенных Штатов. Также он напомнил о предыдущих покупках американского вооружения Украиной.

"Мы работаем с Украиной как раз благодаря этому, как и с другими нашими близкими друзьями. В этом направлении является процесс ассигнований через Конгресс. Благодаря этой процедуре Украине были предоставлены такие оборонительные вооружения как Javelin или противоснайперские системы", - отметил он.

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Спецпредставитель добавил, что Вашингтон предоставил украинскому правительству возможность приобрести американское оборонное вооружение. Он отметил, что дальнейшими шагами процесса поставок является обсуждение между правительствами и оборонными ведомствами.

"Мы также открыли возможность для Украины приобрести оборонительное вооружение, если она хочет купить. Собственно, Украина в этом году внесла изменения в свое законодательство, которое теперь позволяет закупку иностранного военного оборудования. Следующие шаги в этом процессе - это уже обсуждение между правительствами. Между Пентагоном и Министерством обороны Украины: какие есть потребности в Украины и, какие системы есть в США", - заявил Волкер.

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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  27.07.19, 14:14 В ефірі телеканалу Еспресо Валерій Клочок - політичний аналітик. #Еспресо #Валерій_Клочок #Курт_Волкер #США #підтримка Telegram - https://t.me/espresotb
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