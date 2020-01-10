Трамп предложил переименовать и расширить НАТО

Президент США Дональд Трамп запропонував перейменувати НАТО та прийняти до альянсу країни Близького Сходу. Інформацію опублікувало видання Politico.
Президент не уточнив, які саме країни Близького Сходу необхідно прийняти в альянс.
"Я думаю, що НАТО має бути розширено, та ми повинні включити Близький Схід. Абсолютно", – заявив Трамп.
Президент також запропонував перейменувати альянс і зазначив, що він є великим умільцем в вигадуванні назв.
"До НАТО додамо абревіатуру БВ (Близький Схід - Middle East) і отримаємо НАТО-БВ (NATO-ME). Так, я вмілий у назвах", запропонував лідер.
Президент, імовірно, мав на увазі гру слів у назві (NATO-ME можна також перекласти як НАТО-Я).
Як повідомляв 5.UA, президент Володимир Зеленський і міністр закордонних справ Вадим Пристайко зустрілися із представниками США й отримали від них важливі дані щодо авіакатастрофи українського лайнера під Тегераном.