Трамп предложил переименовать и расширить НАТО (4 новости) «Президент США Дональд Трамп запропонував перейменувати НАТО та прийняти до альянсу країни Близького Сходу»

Президент США Дональд Трамп запропонував перейменувати НАТО та прийняти до альянсу країни Близького Сходу. Інформацію опублікувало видання Politico.

Президент не уточнив, які саме країни Близького Сходу необхідно прийняти в альянс.

"Я думаю, що НАТО має бути розширено, та ми повинні включити Близький Схід. Абсолютно", – заявив Трамп.

Президент також запропонував перейменувати альянс і зазначив, що він є великим умільцем в вигадуванні назв.

Трамп и Столтенберг согласились, что НАТО может делать "больший вклад"…

"До НАТО додамо абревіатуру БВ (Близький Схід - Middle East) і отримаємо НАТО-БВ (NATO-ME). Так, я вмілий у назвах", запропонував лідер.

Президент, імовірно, мав на увазі гру слів у назві (NATO-ME можна також перекласти як НАТО-Я).

Як повідомляв 5.UA, президент Володимир Зеленський і міністр закордонних справ Вадим Пристайко зустрілися із представниками США й отримали від них важливі дані щодо авіакатастрофи українського лайнера під Тегераном.