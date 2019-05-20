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Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением

Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением (4 новости)

«Он призвал Тегеран больше никогда не угрожать США»

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран хочет войны с Соединенными Штатами, то эта война может стать наступлением конца для Тегерана.Президент США Дональд Трамп в своем Twitter предостерег Иран от войны с Соединенными Штатами и пригрозил Тегерану "наступлением конца".

"Если Иран хочет борьбы, она станет официальным концом Ирана. Никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам", написал Трамп 19 мая.

8 мая 2018 года Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

6 августа Трамп подписал указ, который возобновляет санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки, включая ограничительные меры против покупателей иранской нефти.

Иран приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке
Иран приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке

8 апреля 2019 года Соединенные Штаты признали иранский Корпус стражей исламской революции международной террористической организацией и полностью запретили импорт нефти из Ирана.

28 апреля Тегеран пригрозил полностью заблокировать поставки нефти из Персидского залива через Ормузский пролив в случае ужесточения санкций США. Через пролив транспортируется нефть из Ирана, Ирака, Кувейта и других стран Персидского залива.

12 мая иранские военные пригрозили ударить по силам США в Персидском заливе.

15 мая Иран приостановил ряд обязательств по ядерной сделке. Иран намерен аннулировать часть сделки в том случае, если участники Совместного всеобъемлющего плана действий не предпримут конкретных шагов для компенсации ущерба от санкций США в течении 60 дней.

На фоне обострения Госдеп США приказал покинуть Ирак американским госслужащим, кроме сотрудников экстренных служб.

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  20.05.19, 12:32 Американский президент Дональд Трамп предостерег власти Ирана от провокационных действий и угроз в отношении США. "Если Иран хочет воевать, то Ирану официально наступит конец. Никогда больше не угрожайте…
UAinfo UAinfo  ·  20.05.19, 13:05 Дональд Трамп пригрозил Ирану "наступлением конца" и призвал Тегеран никогда не угрожать Вашингтону.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  20.05.19, 13:07 Он призвал Тегеран "больше никогда не угрожать США".
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