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Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением (4 новости) «Он призвал Тегеран больше никогда не угрожать США»

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран хочет войны с Соединенными Штатами, то эта война может стать наступлением конца для Тегерана.Президент США Дональд Трамп в своем Twitter предостерег Иран от войны с Соединенными Штатами и пригрозил Тегерану "наступлением конца".

"Если Иран хочет борьбы, она станет официальным концом Ирана. Никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам", написал Трамп 19 мая.

8 мая 2018 года Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

6 августа Трамп подписал указ, который возобновляет санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки, включая ограничительные меры против покупателей иранской нефти.

Иран приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке

8 апреля 2019 года Соединенные Штаты признали иранский Корпус стражей исламской революции международной террористической организацией и полностью запретили импорт нефти из Ирана.

28 апреля Тегеран пригрозил полностью заблокировать поставки нефти из Персидского залива через Ормузский пролив в случае ужесточения санкций США. Через пролив транспортируется нефть из Ирана, Ирака, Кувейта и других стран Персидского залива.

12 мая иранские военные пригрозили ударить по силам США в Персидском заливе.

15 мая Иран приостановил ряд обязательств по ядерной сделке. Иран намерен аннулировать часть сделки в том случае, если участники Совместного всеобъемлющего плана действий не предпримут конкретных шагов для компенсации ущерба от санкций США в течении 60 дней.

На фоне обострения Госдеп США приказал покинуть Ирак американским госслужащим, кроме сотрудников экстренных служб.