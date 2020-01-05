  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. Трамп пригрозил применить против Ирана новое вооружение на 2 трлн долларов
Мир
Гордон Гордон ·
· США · Вооружение · Военные · Последствия · Иран
Трамп пригрозил применить против Ирана новое вооружение на 2 трлн долларов

Трамп пригрозил применить против Ирана новое вооружение на 2 трлн долларов (4 новости)

«Если Иран предпримет какие-либо действия, угрожающие США или их гражданам, Вашингтон без колебаний применит против Тегерана новейшие виды оружия, которое…»

Президент США Дональд Трамп предупредил Иран о последствиях в случае военных действий в отношении американцев.Президент США Дональд Трамп предупредил Иран, что в случае военной агрессии в отношении американцев Соединенные Штаты могут использовать против Тегерана новейшее оружие.

"США только что потратили $2 трлн на военную технику. Мы самые большие и, безусловно, лучшие в мире! Если Иран нападет на американскую базу или на любого американца, мы направим часть этого совершенно нового, прекрасного вооружения... и без колебаний", написал Трамп в своем Twitter.

31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей. Это произошло в связи с нанесенным 29 декабря авиаударом США, в результате которого погибли 25 боевиков, связанных с ливанской группировкой "Хезболла" и поддерживаемых Ираном.

Трамп обвинил Иран в организации нападения. В Ирак были направлены дополнительные силы США. Трамп также пригрозил, что Иран понесет ответственность за нападение.

США совершили новый авиаудар в Ираке, есть погибшие
США совершили новый авиаудар в Ираке, есть погибшие

В МИД Ирана отрицают причастность к инциденту.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

Трамп сообщил, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует США.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  05.01.20, 09:11 Президент США Дональд Трамп пригрозил применить новое вооружение против Ирана в случае, если Тегеран совершит атаку на американские военные базы. Об этом глава Белого дома сообщил в воскресенье…
РБК Украина РБК Украина  ·  05.01.20, 10:25 Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану применением нового вооружения в случае атак со стороны Тегерана против американских военных баз. Об этом американский президент написал в своем Twitter.По его…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  05.01.20, 12:40 Если Иран предпримет какие-либо действия, угрожающие США или их гражданам, Вашингтон без колебаний применит против Тегерана новейшие виды оружия, которое обошлось ему в $2 трлн
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
Трамп пригрозил применить против Ирана новое вооружение на 2 трлн долларов

Трамп пригрозил применить против Ирана новое вооружение на 2 трлн…
&quot;Ударим без колебаний!&quot; Трамп пригрозил обрушить на Иран &quot;супероружие&quot; за $2 трлн

"Ударим без колебаний!" Трамп пригрозил обрушить на Иран "супероружие" за…
Трамп грозит нанести удары по 52 иранским объектам в случае атак Тегерана против американцев

Трамп грозит нанести удары по 52 иранским объектам в случае…
Туск считает, что Путин хочет развалить НАТО и ЕС

Туск считает, что Путин хочет развалить НАТО и ЕС
Амстердам ввел новый налог для туристов

Амстердам ввел новый налог для туристов
США совершили новый авиаудар в Ираке, есть погибшие

США совершили новый авиаудар в Ираке, есть погибшие
США направят дополнительные 3 тыс. военных на Ближний Восток

США направят дополнительные 3 тыс. военных на Ближний Восток
Стало известно о связи ликвидированного генерала с Москвой

Стало известно о связи ликвидированного генерала с Москвой
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зинченко был лучшим в кубковой игре

Зинченко был лучшим в кубковой игре
Australian Open-2020. Призовые по раундам

Australian Open-2020. Призовые по раундам
В Хорватии проходит второй тур выборов президента

В Хорватии проходит второй тур выборов президента
Тесная кухня: 7 приемов, чтобы увеличить пространство

Тесная кухня: 7 приемов, чтобы увеличить пространство
Рода Стюарта арестовали: причина

Рода Стюарта арестовали: причина
Какой состав мог быть у Днепра, если бы клуб оставался на плаву

Какой состав мог быть у Днепра, если бы клуб оставался…
Пожары превратили страну в ад: Над Австралией небеса окрасились в кровавый цвет

Пожары превратили страну в ад: Над Австралией небеса окрасились в…
&quot;Зеленський вкотре довів, що йому байдуже на Крим&quot;: в &quot;ЄС&quot; відреагували на візит Dr. Alban в Україну

"Зеленський вкотре довів, що йому байдуже на Крим": в "ЄС"…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.