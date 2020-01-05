Трамп пригрозил применить против Ирана новое вооружение на 2 трлн долларов (4 новости) «Если Иран предпримет какие-либо действия, угрожающие США или их гражданам, Вашингтон без колебаний применит против Тегерана новейшие виды оружия, которое…»

Президент США Дональд Трамп предупредил Иран о последствиях в случае военных действий в отношении американцев.Президент США Дональд Трамп предупредил Иран, что в случае военной агрессии в отношении американцев Соединенные Штаты могут использовать против Тегерана новейшее оружие.

"США только что потратили $2 трлн на военную технику. Мы самые большие и, безусловно, лучшие в мире! Если Иран нападет на американскую базу или на любого американца, мы направим часть этого совершенно нового, прекрасного вооружения... и без колебаний", написал Трамп в своем Twitter.

31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей. Это произошло в связи с нанесенным 29 декабря авиаударом США, в результате которого погибли 25 боевиков, связанных с ливанской группировкой "Хезболла" и поддерживаемых Ираном.

Трамп обвинил Иран в организации нападения. В Ирак были направлены дополнительные силы США. Трамп также пригрозил, что Иран понесет ответственность за нападение.

США совершили новый авиаудар в Ираке, есть погибшие

В МИД Ирана отрицают причастность к инциденту.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

Трамп сообщил, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует США.