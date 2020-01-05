Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент США Дональд Трамп вопреки Пентагону и вопреки последним данным разведки санкционировал убийство в Ираке командующего силами специального назначения “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщила в субботу в своей электронной версии американская газета The New York Times, ссылающейся на несколько источников в министерстве обороны и администрации США.

По данным газеты, Трамп сначала (28 декабря) отказался от физического устранения иранского генерала и вместо этого отдал распоряжение ВВС США осуществить налет 30 декабря на лагерь шиитской группировки “Катаиб Хезболлах” в иракском городе Эль-Каиме вблизи границы с Сирией. В результате погибли 25 человек, не менее 50 ополченцев получили ранения. Это спровоцировало массовые акции протеста перед американским посольством в Багдаде, за которыми американский лидер следил по телерепортажам.

Согласно публикации, представители Пентагона были удивлены тем, что Трамп в результате высказался за наиболее радикальный вариант действий. Президент США проигнорировал разведданные, поступившие 30 декабря, согласно которым на Ближнем Востоке ничего необычного не происходило, включая разъезды Сулеймани. Более того, американская разведка пришла к выводу, что масштабные нападения на военных США, подготовку которых Вашингтон приписывает иранскому генералу, не были неизбежными. Как утверждают источники, руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи предложил Сулеймани вернуться в Тегеран для дальнейших консультаций, не дав согласия на осуществление антиамериканских планов командующего “Аль-Кудс”.

В обсуждении подготовки операции было задействовано узкий круг лиц, включая помощника главы государства по вопросам национальной безопасности Роберта О’Брайена, госсекретаря Майкла Помпео, министра обороны Марка Эспера, директора ЦРУ Джину Хеспел и исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвени. Сторонниками наиболее жесткого курса по отношению к Тегерану были Помпео и вице-президент Майкл Пенс, уточняют источники газеты. По их словам, в Пентагоне, помня о событиях лета прошлого года, явно не ожидали от Трампа выбора в пользу ликвидации Сулеймани.

США совершили новый авиаудар в Ираке, есть погибшие

20 июня иранские вооруженные силы сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4, после чего США, согласно заявлениям Трампа, подготовили военную операцию, которая предусматривала нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, считая такой ответ на действия Тегерана непропорциональным применением силы.

Иранский генерал Касем Суле

Обновлено в 10:51 Разведслужбы пришли к выводу, что предполагаемые атаки на американских военных не были неизбежны. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.

Обновлено в 11:51 Источник в администрации Трампа утверждает, что поступившие 30 декабря разведданные о ситуации на Ближнем Востоке показали, что ситуация в регионе нормальная, в поездках Сулеймани и его подразделения "Аль Кудс" в Сирию, Ливан и Ирак нет ничего необычного.