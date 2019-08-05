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Капитал Капитал · · Обновлено в 20:54
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Трамп призывает ввести смертную казнь за преступления на почве ненависти

Трамп призывает ввести смертную казнь за преступления на почве ненависти (5 новостей)

«Президент США распорядился разработать строже законодательство»

Власти США намерены ужесточить национальное законодательство, направленное на борьбу с преступлениями на почве нетерпимости, и ввести смертную казнь за тяжкие деяния такого рода. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, выступая в понедельник в Белом доме с обращением к согражданам в связи с последними случаями массового расстрела людей в стране. «Сегодня я также приказываю Министерству юстиции выработать законодательство, гарантирующее, что тем, кто совершает преступления на почве нетерпимости, массовые убийства, грозит смертная казнь и что высшая мера наказания в таких случаях будет применяться в кратчайшие сроки, решительно, без... проволочек, растягивающихся на годы», — заявил американский лидер. Трамп также добавил, что Федеральное бюро расследований США активизирует выявление доморощенных экстремистов в США в свете случаев расстрела людей, особое внимание при этом будет уделено интернету. «Мы попросили ФБР изыскать все дополнительные ресурсы, которые им необходимы для расследования и пресечения преступлений на почве ненависти и доморощенного терроризма Мы должны признать, что интернет предоставил опасные возможности для радикализации людей со слабой психикой Мы должны пролить свет на темные участки интернета и останавливать массовые убийства прежде, чем они будут совершены», — подчеркнул президент. Трамп заявил, что массовый расстрел людей в Огайо и Техасе — это атака на всю страну и является преступлением против всего человечества. «Я и первая леди вместе со всей страной молимся за погибших, раненых и их семьи. Мы будем стоять вместе и никогда это не забудем, — сказал он. — Это атака на всю страну и преступление против всего человечества». По словам президента, это проявление жестокости, ненависти и террора. «Америка рыдает. Мы мирное общество», — добавил американский лидер.

Обновлено в 20:54 Президент США распорядился разработать строже законодательство.

ФОТО К НОВОСТИ: «Трамп призывает ввести смертную казнь за преступления на почве ненависти»
Фото Трамп призывает ввести смертную казнь за преступления на почве ненависти
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Фото Кровавые расстрелы в США. Трамп хочет ввести смертную казнь за преступления на почве ненависти
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ТСН ТСН  ·  05.08.19, 20:54 Президент США распорядился разработать строже законодательство.
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