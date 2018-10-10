Трамп рассказал, когда может пройти новая встреча с Ким Чен Ыном

Президент Дональд Трамп заявил, что новый саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится после промежуточных выборов в Конгресс США 6 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. "Я просто не могу уехать сейчас", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о сроках новой встречи двух лидеров. По его словам, невозможность устроить такую встречу в ближайшее время связана с плотным графиком президента, а также с необходимостью ездить по штатам и агитировать за сенаторов-республиканцев. Ранее Трамп попал в конфуз с туалетной бумагой.