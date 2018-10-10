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Трамп рассказал, когда может пройти новая встреча с Ким Чен Ыном

Трамп рассказал, когда может пройти новая встреча с Ким Чен Ыном (5 новостей)

«В июне Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели историческую встречу в Сингапуре»

Президент Дональд Трамп заявил, что новый саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится после промежуточных выборов в Конгресс США 6 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. "Я просто не могу уехать сейчас", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о сроках новой встречи двух лидеров. По его словам, невозможность устроить такую встречу в ближайшее время связана с плотным графиком президента, а также с необходимостью ездить по штатам и агитировать за сенаторов-республиканцев. Ранее Трамп попал в конфуз с туалетной бумагой.

ФОТО К НОВОСТИ: «Трамп рассказал, когда может пройти новая встреча с Ким Чен Ыном»
Фото Трамп рассказал, когда может состояться его вторая встреча с лидером КНДР
Фото Трамп рассказал, когда может пройти новая встреча с Ким Чен Ыном
Фото Трамп: Новая встреча с Ким Чен Ыном состоится после 6 ноября
Фото Трамп планирует встретиться с Ким Чен Ыном после выборов в Конгресс
Фото Названа дата возможной встречи Трампа с лидером КНДР
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  10.10.18, 06:01 В июне Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели историческую встречу в Сингапуре.
РБК Украина РБК Украина  ·  10.10.18, 06:49 Президент США Дональд Трамп заявил, что его вторая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится после промежуточных выборов в Конгресс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters."Это будет после…
Новое Время Новое Время  ·  10.10.18, 08:01 Президент США Дональд Трамп рассказал, что его новая встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном может состояться только после промежуточных выборов в американский Конгресс, которые запланированы на 6 ноября.
Фокус Фокус  ·  10.10.18, 08:08 Президент США Дональд Трамп заявил, что его вторая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится после выборов в американский Конгресс, назначенных на 6 ноября. Об этом сообщает Reuters. "Встреча…
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