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Политика
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Трамп разрешил рассекретить деятельность спецслужб по делу о вмешательстве России в выборы

Трамп разрешил рассекретить деятельность спецслужб по делу о вмешательстве России в выборы (4 новости)

«Президент США Дональд Трамп распорядился выдать генеральному прокурору Уильяму Барру разрешение рассекретить информацию, касающуюся российского вмешательства в выборы»

Президент США Дональд Трамп в четверг издал распоряжение, позволяющее генеральному прокурору Уильяму Барру рассекретить любую информацию, которую он сочтет целесообразной, когда он будет проводить обзор событий, побудивших ФБР начать расследование связей между избирательной кампанией Дональда Трампа 2016 года и Россией. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

“Сегодня по просьбе и рекомендации Генерального прокурора Соединенных Штатов президент Дональд Дж. Трамп поручил разведывательному сообществу быстро и в полной мере сотрудничать с расследованием Генеральным прокурором деятельности по надзору в ходе президентских выборов 2016 года", - говорится в микроблоге американского президента.

Генеральному прокурору также были переданы все полномочия по рассекречиванию информации, относящейся к этому расследованию, в соответствии с установленными стандартами обработки секретной информации.

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Отмечается, что это решение поможет обеспечить условия, при которых все американцы смогут узнать правду о событиях, которые побудили ФБР начать расследование связей между кампанией Дональда Трампа в 2016 году и Россией.

Ранее сообщалось, что генпрокурор США Уильям Барр поручил федеральному прокурору штата Коннектикут Джону Дарему провести проверку причин начала расследования попыток вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году.

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РБК Украина РБК Украина  ·  24.05.19, 09:41 Президент США Дональд Трамп разрешил генеральному прокурору Уильяму Барру рассекретить информацию, которую он сочтет целесообразным, когда будет проводить обзор событий, которые побудили ФБР начать расследование…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  24.05.19, 09:44 Президент США Дональд Трамп распорядился выдать генеральному прокурору Уильяму Барру разрешение рассекретить информацию, касающуюся российского вмешательства в выборы.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  24.05.19, 10:30 Президент США Дональд Трамп разрешил генеральному прокурору Биллу Барру рассекретить информацию, касающуюся расследования связей предвыборного штаба тогда еще кандидата в президенты с Кремлем. Об этом…
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