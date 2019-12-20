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Трамп сегодня подпишет оборонный бюджет США с санкциями против "Северного потока 2"

Трамп сегодня подпишет оборонный бюджет США с санкциями против "Северного потока 2" (4 новости)

«Бюджет на оборону США составил $ 738 миллиардов»

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что подпишет в пятницу военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября). «Сегодня я подпишу военный бюджет в размере $738 млрд», — написал американский лидер у себя в Twitter. Ранее законопроект об оборонном бюджете был одобрен Конгрессом США. В соответствии с документом, на базовые нужды Пентагона предполагается выделить $635 млрд, на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористам в других странах — $71,5 млрд. Еще $31,5 млрд — это средства на поддержание в боеспособности и модернизацию ядерного оружия по линии Министерства энергетики США, а также на другие оборонные затраты. Помимо этого, законопроект о военном бюджете предусматривает антироссийские санкции по целому ряду пунктов: в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», а также в рамках включенного в текст «Акта о защите гражданского населения Сирии» (CAESAR Syria Civilian Protection Act). Последний предполагает введение рестрикций за поддержку сирийских правительственных сил в ходе гражданской войны. В текст включен ряд пунктов, касающихся противодействия Вашингтона «различным угрозам», к которым причислены Россия и Китай. Продлевается эмбарго на прямое сотрудничество с Москвой в военной области, правительству США запрещается признавать аннексию Крыма РФ.

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РБК Украина РБК Украина  ·  20.12.19, 16:19 Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня, 20 декабря, подпишет законопроект об оборонном бюджете США, который содержит выделение 300 млн долларов военной помощи Украине. Об этом Трамп написал в…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  20.12.19, 16:51 Бюджет на оборону США составил $ 738 миллиардов.
Телеграф Телеграф  ·  20.12.19, 20:37 Дональд Трамп обещает сегодня же подписать "оборонный" закон с санкциями против Nord Stream 2
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