Трамп сегодня подпишет оборонный бюджет США с санкциями против "Северного потока 2"

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что подпишет в пятницу военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября). «Сегодня я подпишу военный бюджет в размере $738 млрд», — написал американский лидер у себя в Twitter. Ранее законопроект об оборонном бюджете был одобрен Конгрессом США. В соответствии с документом, на базовые нужды Пентагона предполагается выделить $635 млрд, на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористам в других странах — $71,5 млрд. Еще $31,5 млрд — это средства на поддержание в боеспособности и модернизацию ядерного оружия по линии Министерства энергетики США, а также на другие оборонные затраты. Помимо этого, законопроект о военном бюджете предусматривает антироссийские санкции по целому ряду пунктов: в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», а также в рамках включенного в текст «Акта о защите гражданского населения Сирии» (CAESAR Syria Civilian Protection Act). Последний предполагает введение рестрикций за поддержку сирийских правительственных сил в ходе гражданской войны. В текст включен ряд пунктов, касающихся противодействия Вашингтона «различным угрозам», к которым причислены Россия и Китай. Продлевается эмбарго на прямое сотрудничество с Москвой в военной области, правительству США запрещается признавать аннексию Крыма РФ.