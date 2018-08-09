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Facenews Facenews · · Обновлено в 10:22
· Белый дом · Выборы
Трамп сможет вводить санкции за вмешательство в выборы

Трамп сможет вводить санкции за вмешательство в выборы (8 новостей)

«Белый дом готовит указ о санкциях против иностранцев за вмешательство в выборы в США»

В проекте распоряжения Белого дома говорится, что санкции могут быть введены в отношении трети крупнейших бизнес-структур страны, уличенной во вмешательстве в выборы в США.Белый дом готовит указ, позволяющий президенту США вводить санкции против иностранных граждан и структур за вмешательство в американские выборы, сообщила газета Washington Post (WP) вечером 8 августа со ссылкой на проект соответствующего документа.

Как отмечает издание, планируется ввести новый тип правонарушения "вмешательство в выборы", к которому будут причисляться, помимо прочего, "дезинформационные кампании в интернете ". В 8-мистраничном проекте указа говорится, что санкции могут быть введены в отношении "10 из 30 крупнейших коммерческих структур" той страны, которая будет уличена во вмешательстве в выборы в США, поясняет WP. Авторы документа указывают, в частности, на подозрения в том, что СССР пытался вмешаться в выборы президента США в 1968 и 1984 годах. Вместе с тем отмечается, что отсутствуют доказательства того, что какое-либо иностранное государство повлияло на исход каких-либо американских выборов. Президент США Дональд Трамп находится под растущим давлением со стороны своего окружения, которое ожидает от него осуждения российской агрессии, отметил в беседе с WP сотрудник администрации Трампа, пожелавший остаться неназванным. Другой собеседник газеты подчеркнул, что документ еще не принят, и в него могут быть внесены изменения. В то же время бывший чиновник Пентагона Майкл Карпентер, курировавший в аппарате Барака Обамы политику в отношении РФ, считает, что проект указа - это "скорее попытка показать, что администрация что-то предпринимает", но на самом деле это никого ни к чему не обязывает. . Эта новость также на сайте Deutsche Welle.

Обновлено в 09:53 В Белом доме работают над указом, который может позволить президенту США Дональду Трампу вводить санкции против стран, которые вмешиваются в американские выборы. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на проект документа, передает Европейская правда. ...

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Обновлено в 10:22 Собеседник в Белом доме заявил, что положения в приказе еще могут быть изменены, поскольку пока, это только проект.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  09.08.18, 05:45 Белый дом готовит указ о санкциях против иностранцев за вмешательство в выборы в США.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  09.08.18, 07:18 Американское правительство готовит президентский указ, предусматривающий санкции против иностранных представителей и структур, которые пытаются оказывать влияние на выборы в США, сообщила газета Washington…
Европейская правда Европейская правда  ·  09.08.18, 08:20 Президент США Дональд Трамп ранее признал, что иностранные государства вмешиваются во внутренние дела США, назвав среди таких Россию, Китай и Северную Корею.
Украинская правда Украинская правда  ·  09.08.18, 08:30 В документе из 8 страниц говорится о том, что президент сможет вводить санкции в отношении 10 из 30 крупнейших компаний в стране, чье правительство вмешалось в избирательный процесс в США.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  09.08.18, 09:37 В Белом доме работают над указом, который может позволить президенту США Дональду Трампу вводить санкции против стран, которые вмешиваются в американские выборы
Хвиля Хвиля  ·  09.08.18, 09:53 В Белом доме работают над указом, который может позволить президенту США Дональду Трампу вводить санкции против стран, которые вмешиваются в американские выборы. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь…
Униан Униан  ·  09.08.18, 10:22 Собеседник в Белом доме заявил, что положения в приказе еще могут быть изменены, поскольку пока, это только проект.
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