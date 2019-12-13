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Фокус Фокус · · Обновлено в 18:28
· США
Трамп установил личный рекорд по количеству постов в Twitter

Трамп установил личный рекорд по количеству постов в Twitter (8 новостей)

«Президент США опубликовал 123 сообщения за сутки»

Президент США Дональд Трамп установил личный рекорд по количеству опубликованных постов в Twitter. Об этом сообщает The Hill. По подсчетам издания, за сутки президент США сделал 123 "твита" или "ретвита". Предыдущий рекорд американский лидер установил несколько дней назад – 105 "твитов" за сутки. Большая часть сообщений Трампа касалась слушаний по импичменту в Судебном комитете Конгресса США. В основном, "твиты" были направлены против демократов. В одном из сообщений Трамп высмеял 16-летнюю Грету Тунберг, которая стала "Человеком года" по версии журнала Time. "Так глупо! Грета должна поработать над проблемой управления гневом, а потом сходить с другом в старое, доброе кино! Остынь, Грета, остынь!", – написал президент США. Как ранее сообщал Фокус: Twitter впервые удалил твит президента США Дональда Трампа из-за незаконного использования музыки в видеофайле. В двухминутном промо-видеоролике в рамках предвыборной кампании Дональда Трампа в 2020 году была использована песня Ганса Зиммера из фильма о Бэтмене. После этого, Трамп встретился с руководителем Twitter. Во время встречи стороны обсудили темы, касающиеся соцсетей. Twitter заблокировал аккаунт, чьим постом поделился президент США Дональд Трамп.

Обновлено в 16:08 Большинство твитов Трампа было опубликовано утром, когда президент перепостил десятки сообщений законодателей-республиканцев, реагируя на слушания по импичменту в Судебном комитете Палаты представителей.

Обновлено в 18:28 12 декабря президент США Дональд Трамп установил личный рекорд по использованию Twitter в течение дня. Трамп написал более чем 120 твитов за 24 часа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill. Так, в целом Трамп запостил 123 сообщения, что превышает его предыдущий рекорд в 105 твитов, ус

ФОТО К НОВОСТИ: «Трамп установил личный рекорд по количеству постов в Twitter»
Фото Трамп опубликовал рекордное количество "твитов" за сутки
Фото Трамп установил новый личный рекорд по количеству твитов за день
Фото Трамп установил личный рекорд в Twitter: выпустил 123 твита в день
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  13.12.19, 14:25 Президент США опубликовал 123 сообщения за сутки
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  13.12.19, 14:44 Президент США Дональд Трамп установил личный рекорд по количеству опубликованных постов в микроблоге Twitter, доведя эту цифру до 123. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщило издание The Hill. По подсчетам…
Канал 112 Канал 112  ·  13.12.19, 15:34 Дональд Трамп установил новый рекорд по количеству твитов и ретвитов за один день – 123 сообщения. Об этом сообщает американское издание The Hill. Предыдущий рекорд Трампа, который был поставлен несколькими…
Украинская правда Украинская правда  ·  13.12.19, 15:45 Президент США Дональд Трамп 12 декабря установил личный рекорд по использованию Twitter в течение одного дня с момента вступления в должность. Трамп разразился более чем 120 твитами или ретвитами за 24…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Капитал Капитал  ·  13.12.19, 15:53 Президент США Дональд Трамп 12 декабря установил личный рекорд по использованию Twitter в течение одного дня с момента вступления в должность. Трамп разразился более чем 120 твитами…
УНН УНН  ·  13.12.19, 16:08 Всего президент написал 123 сообщения, превысив свой предыдущий рекорд в 105 сообщений, который был установлен лишь несколько дней назад. Большинство твитов Трампа было опубликовано утром, когда президент…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  13.12.19, 18:28 12 декабря президент США Дональд Трамп установил личный рекорд по использованию Twitter в течение дня. Трамп написал более чем 120 твитов за 24 часа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.…
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