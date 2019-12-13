Трамп установил личный рекорд по количеству постов в Twitter

Президент США Дональд Трамп установил личный рекорд по количеству опубликованных постов в Twitter. Об этом сообщает The Hill. По подсчетам издания, за сутки президент США сделал 123 "твита" или "ретвита". Предыдущий рекорд американский лидер установил несколько дней назад – 105 "твитов" за сутки. Большая часть сообщений Трампа касалась слушаний по импичменту в Судебном комитете Конгресса США. В основном, "твиты" были направлены против демократов. В одном из сообщений Трамп высмеял 16-летнюю Грету Тунберг, которая стала "Человеком года" по версии журнала Time. "Так глупо! Грета должна поработать над проблемой управления гневом, а потом сходить с другом в старое, доброе кино! Остынь, Грета, остынь!", – написал президент США. Как ранее сообщал Фокус: Twitter впервые удалил твит президента США Дональда Трампа из-за незаконного использования музыки в видеофайле. В двухминутном промо-видеоролике в рамках предвыборной кампании Дональда Трампа в 2020 году была использована песня Ганса Зиммера из фильма о Бэтмене. После этого, Трамп встретился с руководителем Twitter. Во время встречи стороны обсудили темы, касающиеся соцсетей. Twitter заблокировал аккаунт, чьим постом поделился президент США Дональд Трамп.

Обновлено в 16:08 Большинство твитов Трампа было опубликовано утром, когда президент перепостил десятки сообщений законодателей-республиканцев, реагируя на слушания по импичменту в Судебном комитете Палаты представителей.

Обновлено в 18:28 12 декабря президент США Дональд Трамп установил личный рекорд по использованию Twitter в течение дня. Трамп написал более чем 120 твитов за 24 часа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill. Так, в целом Трамп запостил 123 сообщения, что превышает его предыдущий рекорд в 105 твитов, ус