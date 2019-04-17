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Трамп в своем Twitter "похоронил" соперников на выборах 2020

Трамп в своем Twitter "похоронил" соперников на выборах 2020 (5 новостей)

«Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что его основными соперниками в борьбе за президентский пост в 2020 году…»

Президент США Дональд Трамп заявил, что его основными соперниками на предстоящих выборах за президентский пост в 2020 году будут сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден. Об этом он написал в своем Twitter.

"Я верю, что двумя финалистами в избирательной гонке против, возможно, лучшей экономики в истории страны (и многих других прекрасных вещей!) будут сумасшедший Берни Сандерс и сонный Джо Байден. Я жду борьбы с любым. Да упокоит Господь их душу!", – написал Трамп.

Что касается Сандерса, он называет Трампа лжецом, расистом, сексистом, гомофобом и ксенофобом. Он также признал, что нынешняя кампания будет очень сильно отличаться от компании минувших выборов.

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Как ранее сообщал Фокус:

В США официально зарегистрирован первый кандидат на выборах президента в 2020 году от Республиканской партии. Им стал бывший губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд. Соперница Дональда Трампа на выборах президента США 2016 года Хиллари Клинтон решила не выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года. В марте демократ Джо Байден завил, что будет баллотироваться на пост президента США. Сенатор от Демократической партии США Кирстен Джиллибранд официально заявила, что выставит свою кандидатуру на предстоящих выборах президента США . Сенатор Берни Сандерс занял лидирующую позицию среди номинантов на участие в президентской гонке от демократической партии.

ФОТО К НОВОСТИ: «Трамп в своем Twitter "похоронил" соперников на выборах 2020»
Фото Трамп заявил, что его основными соперниками в борьбе за президентский пост в 2020 году будут демократы Сандерс и Байден
Фото Трамп заявил, что сенатор Сандерс и бывший вице-президент Байден будут его основными соперниками на выборах в США в 2020 году
Фото Трамп в своем Twitter "похоронил" соперников на выборах 2020
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