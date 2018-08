Трамп: Введены самые жесткие санкции, одновременно вести бизнес с США и Ираном будет невозможно

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны, сотрудничающие с Ираном вопреки американским санкциям, не смогут сотрудничать с Соединенными Штатами.Об этом Трамп написал в Twitter."Официальные санкции против Ирана были введены... это самые суровые санкции, которые когда-либо были наложены, и в ноябре они будут подняты на новыйуровень.

Любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести его с Соединенными Штатами", - написал Трамп.The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 серпня 2018 р. С 7 августа 2018 года возобновляются американские санкции против автомобильной индустрии Ирана, торговли золотом и драгоценными металлами, а также операций, связанных с иранским риалом. Санкции возобновляются в связи с выходом США из соглашения по иранской ядерной программе от 2015 года, которую Вашингтон считает неэффективной.Остальные санкции, связанные с разработкой ядерного оружия, будут восстановлены 5 ноября 2018 года. К ним относятся санкции в отношении иранского энергетического сектора, в том числе связанные с нефтью, а также операции иностранных финансовых учреждений с Центральным банком Ирана.Евросоюз уже заявил, что продолжит сотрудничество с Тегераном и будет блокировать действие американских санкций против европейских компаний, работающих с Ираном.