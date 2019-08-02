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  4. Трамп ввел новые санкции против России за отравление Скрипалей — Politico
Политика
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· Россия · Отравление
Трамп ввел новые санкции против России за отравление Скрипалей — Politico

Трамп ввел новые санкции против России за отравление Скрипалей — Politico (4 новости)

«Белый дом пока воздерживается от комментариев»

Белый Дом пока воздерживается от комментариев.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  02.08.19, 09:50 В начале этой недели лидеры комитета по иностранным делам Палаты представителей США призвали Трампа ввести второй пакет санкций против РФ.
Униан Униан  ·  02.08.19, 09:51 Белый дом пока воздерживается от комментариев.
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