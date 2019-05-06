  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. Трамп выступил против выступления Мюллера в Конгрессе
Мир
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ ·
Трамп выступил против выступления Мюллера в Конгрессе

Трамп выступил против выступления Мюллера в Конгрессе (7 новостей)

«Спецпрокурор США Роберт Мюллер выступит на слушаниях Конгресса в отношении его расследование о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016…»

Президент США Дональд Трамп заявил, что спецпрокурор Роберт Мюллер не должен давать показаний в Конгрессе о его расследовании российского вмешательства на президентских выборах в 2016 году. Об этом сообщает Голос Америки.

По словам Трампа, демократы в Конгрессе хотят «переделать» доклад Мюллера, который не стал делать вывода о том, являлись ли попытки президента помешать расследованию воспрепятствованием правосудию.

"Боб Мюллер не должен давать показаний. Никаких переделок для демократов!" – подчеркнул Трамп.

В докладе Мюллера описываются российские усилия с целью помочь Трампу победить на выборах в 2016 году, однако спецпрокурор пришел к выводу, что Трамп и его предвыборный штаб не вступали в преступный сговор с Москвой.

Израиль и Палестина договорились о перемирии
Израиль и Палестина договорились о перемирии

Ранее сообщалось, что некоторые политики-демократы заявили о возможности импичмента Дональда Трампа после публикации отчета специального прокурора Мюллера.

19 апреля 2019 года Трамп прокомментировал опубликованный 18 апреля отчет по итогам расследования специального прокурора, назвав документ "полной ерундой", а самого прокурора "безумным Мюллером".

29 апреля Барр возражал против дачи показаний юридическому комитету Палату представителей на закрытом заседании.

ФОТО К НОВОСТИ: «Трамп выступил против выступления Мюллера в Конгрессе»
Фото Спецпрокурор Мюллер может дать показания в Конгрессе 15 мая
Фото Трамп настроен против планируемого выступления спецпрокурора Мюллера в Конгрессе
Фото Трамп выступил против выступления Мюллера в Конгрессе
Фото Трамп заявил о неприятии планируемого выступления спецпрокурора Мюллера в Конгрессе
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  06.05.19, 08:05 Спецпрокурор Роберт Мюллер, который вел расследование о вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США, дал предварительное согласие ответить 15 мая на вопросы конгрессменов, заявил телеканалу Fox news представитель…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  06.05.19, 08:08 Спецпрокурор США Роберт Мюллер выступит на слушаниях Конгресса в отношении его расследование о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  06.05.19, 08:49 Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил о своем неприятии того, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который вел расследование о предполагаемом российском вмешательстве 2016 года, может дать показания…
Гордон Гордон  ·  06.05.19, 09:24 Спецпрокурор Роберт Мюллер 15 мая должен давать показания о российском вмешательстве в выборы президента США в судебном комитете Палаты представителей Конгресса. Президент страны Дональд Трамп заявил,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  06.05.19, 09:38 Дональд Трамп виступив категорично проти того, щоб спецпрокурор Роберт Мюллер давав свідчення Конгресу стосовно справи про втручання Росії у вибори президента США
Канал 112 Канал 112  ·  06.05.19, 10:35 Президент США Дональд Трамп заявил о своем неприятии того, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который вел расследование о предполагаемом российском вмешательстве в выборы 2016 года в США, может дать показания…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
В России прогремел взрыв на химзаводе, есть погибшие

В России прогремел взрыв на химзаводе, есть погибшие
США в качестве предупреждения Ирану направит авианосец USS Abraham Lincoln

США в качестве предупреждения Ирану направит авианосец USS Abraham Lincoln
Трамп выступил против выступления Мюллера в Конгрессе

Трамп выступил против выступления Мюллера в Конгрессе
Израиль и Палестина договорились о перемирии

Израиль и Палестина договорились о перемирии
Катастрофа самолета в «Шереметьево»: авиаэксперт указал на грубое нарушение правил безопасности (видео)

Катастрофа самолета в «Шереметьево»: авиаэксперт указал на грубое нарушение правил…
В Канаде разбился частный самолет: есть погибшие

В Канаде разбился частный самолет: есть погибшие
Трагедия в Шереметьево: восстановлена хронология авиакатастрофы (видео)

Трагедия в Шереметьево: восстановлена хронология авиакатастрофы (видео)
Ужасная авиакатастрофа в Москве: есть погибшие

Ужасная авиакатастрофа в Москве: есть погибшие
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Йокич – второй по колличеству трипл-даблов в плей-офф среди центровых

Йокич – второй по колличеству трипл-даблов в плей-офф среди центровых
Рубан вернулся в Украину - адвокат

Рубан вернулся в Украину - адвокат
Арни Вильхамссон – лучший игрок 27 тура УПЛ

Арни Вильхамссон – лучший игрок 27 тура УПЛ
Надя Дорофеева удивила забавной фотосессией с неизвестным мужчиной (фото)

Надя Дорофеева удивила забавной фотосессией с неизвестным мужчиной (фото)
«МегаМаркет» відмовляється видавати охоронців, що побили покупця. Активісти блокують каси (фото)

«МегаМаркет» відмовляється видавати охоронців, що побили покупця. Активісти блокують каси…
Нетаньяху готов продолжать удары по сектору Газа

Нетаньяху готов продолжать удары по сектору Газа
НАБУ завершило следствие по делу мэра Одессы

НАБУ завершило следствие по делу мэра Одессы
Помпезно открытый перед выборами авиарейс в Ужгород проработал всего два месяца

Помпезно открытый перед выборами авиарейс в Ужгород проработал всего два…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.