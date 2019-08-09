Трамп: Я считаю, Зеленский заключит соглашение с Путиным

Президент США Дональд Трамп надеется, что президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин достигнут соглашения относительно ситуации на Донбассе. Об этом пишет ТСН. "Я считаю, он (Президент Украины Владимир Зеленский) заключит соглашение с президентом (России Владимиром) Путиным", - сказал Трамп журналистам в пятницу на лужайке Белого дома перед отправлением в отпуск в Нью-Джерси, передает "Интерфакс". О каком именно соглашении идет речь, что она будет предусматривать - Трамп не уточнил. Президент Соединенных Штатов напомнил, что скоро в США прилетит Зеленский. "Я думаю, что скоро он приедет. Зеленский очень умный, стремится к миру, смелый человек", - сказал Трамп. Он напомнил о приглашении Зеленскому посетить Белый дом в удобное для него время. Раньше Зеленский сообщил предварительные время и место встречи с Трампом - переговоры должны состояться в сентябре в Вашингтоне.