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Трамп: Я считаю, Зеленский заключит соглашение с Путиным

Трамп: Я считаю, Зеленский заключит соглашение с Путиным (4 новости)

«Президент США Дональд Трамп считает, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин могут достичь соглашения. Об этом заявил…»

Президент США Дональд Трамп надеется, что президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин достигнут соглашения относительно ситуации на Донбассе. Об этом пишет ТСН. "Я считаю, он (Президент Украины Владимир Зеленский) заключит соглашение с президентом (России Владимиром) Путиным", - сказал Трамп журналистам в пятницу на лужайке Белого дома перед отправлением в отпуск в Нью-Джерси, передает "Интерфакс". О каком именно соглашении идет речь, что она будет предусматривать - Трамп не уточнил. Президент Соединенных Штатов напомнил, что скоро в США прилетит Зеленский. "Я думаю, что скоро он приедет. Зеленский очень умный, стремится к миру, смелый человек", - сказал Трамп. Он напомнил о приглашении Зеленскому посетить Белый дом в удобное для него время. Раньше Зеленский сообщил предварительные время и место встречи с Трампом - переговоры должны состояться в сентябре в Вашингтоне.

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Facenews Facenews  ·  09.08.19, 21:50 Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что президентам России и Украины удастся найти решение существующих проблем. Об этом президент США заявил журналистам на лужайке Белого дома перед тем, как отправиться…
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