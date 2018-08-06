Трамп заставит Иран вести себя как нормальная страна - Помпео (4 новости) «Госсекретарь Майк Помпео заявил, что американский лидер собирается заставить Иран “вести себя как нормальная страна”»

США не планируют уходить от своей политики в отношении Ирана, и будут придерживаться старых и вводить новые санкции против этой страны. С 6 августа по приказу президента США Дональда Трампа внедрены дополнительные ограничения, которые будут действовать, пока Тегеран радикально не изменит свой политический курс.

Об этом рассказала The Washington Post.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Ирану не удастся обойти ограничения на финансовые операции и в дальнейшем продавать свою нефть. Впрочем, также отметил, что Вашингтон готов к движению навстречу Тегерану, однако в условиях отказа Ирана от нынешней ядерной политики и "колоссальных усилий со стороны иранского режима".

Госсекретарь США Майк Помпео

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Новые санкции США коснутся закупки валюты, торговли золотом и драгоценными металлами, а также операций с углем. Действовать они начнут уже на этой неделе.

Это важная часть наших усилий по противодействию иранской пагубной деятельности. Соединенные Штаты намерены обеспечить соблюдение этих санкций, – сказал Помпео.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп намерен "научить Иран вести себя как нормальная страна".