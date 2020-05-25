  1. Главная
  2. Новости
  3. Трамп заявил, что перечисляет всю свою зарплату на борьбу с коронавирусом
Интернет-газета Интернет-газета "Вести" ·
· США · Зарплата · Доллар · Twitter · Коронавирус · COVID-19
Трамп заявил, что перечисляет всю свою зарплату на борьбу с коронавирусом

Трамп заявил, что перечисляет всю свою зарплату на борьбу с коронавирусом (5 новостей)

«Прес-секретар Трампа показала чек на кругленьку суму»

Президент США Дональд Трамп заявил, что перечисляет всю свою зарплату, которая составляет от 400 до 450 тыс. долларов в год на борьбу с Covid-19 в стране. Сообщение об этом появилось в аккаунте Twitter Трампа.

"Я отдаю и с самого начала отдавал всю свою зарплату — от 400 до 450 тыс. долларов в год — назад правительству. Последний чек (был передан) на усилия Министерства здравоохранения и социальных служб США по реагированию на COVID-19. Это большая честь", — написал Трамп на своей странице в Twitter.

К своей публикации американский лидер прикрепил ссылку на сообщение о том, что он перечислил 100 тыс. долларов — всю свою зарплату за первый квартал нынешнего года — на разработку лекарств по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По данным Центра системных наук и инженерии Института им. Хопкинса, в США по состоянию на 25 мая насчитывается 1 643 499 заражений Covid-19. Число жертв от коронавируса приближается к 100 000.

Как сообщали "Вести.ua", в мире насчитывалось 5 410 288 инфицированных коронавирусом Covid-19. Число жертв достигло отметки 345 104. Еще более 2,2 млн человек выздоровели.

Подпишитесь на ежедневную еmail-рассылку от создателей газеты номер 1 в Украине. Каждый вечер в вашей почте самое важное, эксклюзивное и полезное. Подписаться.

ФОТО К НОВОСТИ: «Трамп заявил, что перечисляет всю свою зарплату на борьбу с коронавирусом»
Фото Президент США пожертвовал свою зарплату на борьбу с коронавирусом
Фото Президент США пожертвував свою зарплату на боротьбу з коронавірусом
Фото Трамп заявил, что перечисляет всю свою зарплату на борьбу с коронавирусом
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  25.05.20, 06:59 В целом американский лидер отдал около 450 тыс. долларов
Главком Главком  ·  25.05.20, 07:54 Пресс-секретарь Трампа показала чек на кругленькую сумму
Главком Главком  ·  25.05.20, 08:27 Прес-секретар Трампа показала чек на кругленьку суму
Телеграф Телеграф  ·  25.05.20, 09:12 Президент США Дональд Трамп заявил, что перечисляет всю свою зарплату, которая составляет от 400 до 450 тыс. долларов в год на борьбу с коронавирусом
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Съемочный процесс второго &quot;Аватара&quot; продолжится

Съемочный процесс второго "Аватара" продолжится
&quot;Шахтер&quot; потерял три года &quot;- Луческу раскритиковал Фонсеку

"Шахтер" потерял три года "- Луческу раскритиковал Фонсеку
Назвали точную дату ослабление карантина на Киевщине

Назвали точную дату ослабление карантина на Киевщине
Во Львове от коронавируса умерла врач

Во Львове от коронавируса умерла врач
Под Киевом двух полицейских задержали за изнасилование: первые подробности

Под Киевом двух полицейских задержали за изнасилование: первые подробности
Шмыгаль: Минэкоэнерго будет разделено на два министерства

Шмыгаль: Минэкоэнерго будет разделено на два министерства
Алиев обвинил Семина в том, что &quot;Динамо&quot; не вышло в финал Кубка УЕФА-2009

Алиев обвинил Семина в том, что "Динамо" не вышло в…
В Киеве мужчина совершал сексуальное насилие над ребенком и записывал все на видео

В Киеве мужчина совершал сексуальное насилие над ребенком и записывал…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.