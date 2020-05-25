Трамп заявил, что перечисляет всю свою зарплату на борьбу с коронавирусом (5 новостей) «Прес-секретар Трампа показала чек на кругленьку суму»

Президент США Дональд Трамп заявил, что перечисляет всю свою зарплату, которая составляет от 400 до 450 тыс. долларов в год на борьбу с Covid-19 в стране. Сообщение об этом появилось в аккаунте Twitter Трампа.

"Я отдаю и с самого начала отдавал всю свою зарплату — от 400 до 450 тыс. долларов в год — назад правительству. Последний чек (был передан) на усилия Министерства здравоохранения и социальных служб США по реагированию на COVID-19. Это большая честь", — написал Трамп на своей странице в Twitter.

К своей публикации американский лидер прикрепил ссылку на сообщение о том, что он перечислил 100 тыс. долларов — всю свою зарплату за первый квартал нынешнего года — на разработку лекарств по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По данным Центра системных наук и инженерии Института им. Хопкинса, в США по состоянию на 25 мая насчитывается 1 643 499 заражений Covid-19. Число жертв от коронавируса приближается к 100 000.

Как сообщали "Вести.ua", в мире насчитывалось 5 410 288 инфицированных коронавирусом Covid-19. Число жертв достигло отметки 345 104. Еще более 2,2 млн человек выздоровели.

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