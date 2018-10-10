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Трамп заявил о проведении саммита США и КНДР после 6 ноября

Трамп заявил о проведении саммита США и КНДР после 6 ноября (4 новости)

«Трамп в настоящее время не может «покинуть США»»

Президент Дональд Трамп заявил, что новый саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится после промежуточных выборов в Конгресс США 6 ноября. Об этом сообщила во вторник, 9 октября, пресс-служба Белого дома.

"Я просто не могу уехать сейчас", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о сроках новой встречи двух лидеров.

По его словам, невозможность устроить такую встречу в ближайшее время связана с плотным графиком президента, а также с необходимостью ездить по штатам и агитировать за сенаторов-республиканцев.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявив по итогам, что поездка была "хорошей".

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Также президент США Дональд Трамп уже объявлял: его встреча с Ким Чен Ыном пройдет "в очень скором времени".

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Facenews Facenews  ·  10.10.18, 03:55 Дональд Трамп отметил, что из-за напряженного графика перед промежуточными выборами в Конгресс не может пока покинуть США. Саммит с Ким Чем Ыном возможен лишь после голосования.Президент США Дональд Трамп…
Униан Униан  ·  10.10.18, 05:06 Трамп в настоящее время не может «покинуть США».
Украинская правда Украинская правда  ·  10.10.18, 05:46 Президент США Дональд Трамп заявил, что его второй саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет после выборов в американский Конгресс, которые состоятся 6 ноября.
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