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Трамп знал все, что происходит в отношении Украины - соратник Джулиани

Трамп знал все, что происходит в отношении Украины - соратник Джулиани (4 новости)

«Парнас добавил, что заявления Трампа о якобы его незнании относительно этого является ложью»

Бизнесмен Лев Парнас заявил, что ничего не делал в отношении Украины без согласия личного адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани. По словам Парнаса, глава Белого дома солгал, когда говорил, что ничего не знал о происходящем.Президент США Дональд Трамп знал обо всех попытках оказать давление на Украину с целью инициировать расследование в отношении бывшего американского вице-президента Джо Байдена. Об этом заявил в интервью MSNBC, обнародованном 15 января, соратник личного адвоката американского президента Руди Джулиани, бизнесмен Лев Парнас.

"Президент Трамп знал обо всем, что происходит. Президент Трамп точно знал обо всем, что происходит. Он знал обо всех моих передвижениях. Я бы ничего не сделал без согласия Руди Джулиани или президента", сказал Парнас.

По его словам, заявления Трампа о том, что тот ничего не знал о происходящем в отношении Украины, являются ложью.

Парнас добавил, что у него не было намерений по своей воле общаться с украинскими официальными лицами.

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Бизнесмены Парнас и Игорь Фруман были арестованы в октябре 2019 года. Их подозревают в сговоре с целью мошенничества с финансированием избирательной кампании, ложных заявлениях в Федеральную избирательную комиссию и фальсификации документов.

Бывшая посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович заявила на слушании в комитете Конгресса США, что украинский министр внутренних дел Арсен Аваков сказал ей, будто бизнесмены Парнас и Фруман были заинтересованы в ее отставке.

22 июля вышло совместное расследование издания BuzzFeed и журналистского консорциума по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP. В нем говорилось, что Парнас и Фруман причастны к отзыву Йованович. Кроме того, сообщалось, что Парнас рассказал журналистам, как зимой 2019 года устроил переговоры Джулиани с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным.

Затем при участии Фрумана и Парнаса были организованы две встречи Джулиани с тогдашним главой ГПУ Юрием Луценко. Темой разговоров были материалы следственных органов Украины о возможной связи политической деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена с работой его сына Хантера в украинской компании Burisma. По информации журналистов, в планы бизнесменов входила организация контактов Джулиани с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ситуация с сыном вероятного соперника президента США Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года Джо Байдена стала причиной запуска процедуры импичмента Трампа в Конгрессе. Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля 2019 года телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время беседы украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом против компании Burisma.

Демократы 10 декабря представили статьи, по которым обвиняют Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Трамп ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США, когда просил Зеленского вмешаться в выборы президента США в 2020 году, считают конгрессмены.

На заседании вечером 18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в р

ФОТО К НОВОСТИ: «Трамп знал все, что происходит в отношении Украины - соратник Джулиани»
Фото Трамп знал все, что происходит в отношении Украины - соратник Джулиани
Фото Партнер Джулиани заявил, что Трамп знал о его попытках оказать политическое давление на Украину
Фото Соратник Джулиани о попытках давления на Украину: Трамп точно знал все, что происходит
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