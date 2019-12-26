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Трампа вырезали из "Один дома 2" после его слов про фильм

Трампа вырезали из "Один дома 2" после его слов про фильм (5 новостей)

«Шаг канадского телеканала CBC назвали политически мотивированным»

Канадский телеканал CBC убрал сцену из Рождественского фильма Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке в которой появляется президент США Дональд Трамп. На инцидент обратило внимание издания Comicbook.

В популярном фильме 1992 года убрали сцену с участием действующего президента США Дональда Трампа. Шаг канадского телеканала CBC назвали политически мотивированным.

Just watched Home Alone 2: Lost in New York recorded off @CBC and they edited out the @realDonaldTrump scene. God bless us EVERYONE! #ChristmasEve

— It's The Z-A-P (@Zap_Davids) 24 de diciembre de 2019

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You guys are the biggest bush league “journalists” of all time. Editing out Trump’s cameo in Home Alone 2. What kind of state-sponsored bullshit it that? #Defund

— James (@Jameseast_) 23 de diciembre de 2019 Представители телеканала заверили, что лента поддалась редактированию исключительно из-за недостатка эфирного времени.

Как отмечалось ранее, Трамп очень гордится появлением в ленте Сам дома-2. Также Корреспондент писал о том, что стали известны актеры перезапуска ленты Один дома.

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MIGnews MIGnews  ·  26.12.19, 17:01 Шаг канадского телеканала CBC назвали политически мотивированным.
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