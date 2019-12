Трампа вырезали из "Один дома 2" после его слов про фильм

Канадский телеканал CBC убрал сцену из Рождественского фильма Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке в которой появляется президент США Дональд Трамп. На инцидент обратило внимание издания Comicbook.

В популярном фильме 1992 года убрали сцену с участием действующего президента США Дональда Трампа. Шаг канадского телеканала CBC назвали политически мотивированным.

Just watched Home Alone 2: Lost in New York recorded off @CBC and they edited out the @realDonaldTrump scene. God bless us EVERYONE! #ChristmasEve

— It's The Z-A-P (@Zap_Davids) 24 de diciembre de 2019

You guys are the biggest bush league “journalists” of all time. Editing out Trump’s cameo in Home Alone 2. What kind of state-sponsored bullshit it that? #Defund

— James (@Jameseast_) 23 de diciembre de 2019 Представители телеканала заверили, что лента поддалась редактированию исключительно из-за недостатка эфирного времени.

Как отмечалось ранее, Трамп очень гордится появлением в ленте Сам дома-2. Также Корреспондент писал о том, что стали известны актеры перезапуска ленты Один дома.

