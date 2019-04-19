Трансформация Приватбанка – достижение проводимых в стране реформ и один из ключевых маркеров оздоровления банковского сектора Украины – посол Франции (6 новостей) «Изабель Дюмон: Оздоровление банковского сектора одно из достижений реформ в Украине»

Продолжение реформ имеет ключевое значение для экономической стабильности и развития Украины, а трансформация "ПриватБанка" является одним из главных маркеров оздоровления банковской системы страны, отметила посол Франции в Украине Изабель Дюмон. Посол Франции в Украине Изабель Дюмон заявила, что трансформация "ПриватБанка" была одним из ключевых маркеров оздоровления банковского сектора Украины. Она написала об этом в Twitter 19 апреля.

"Оздоровление банковского сектора является одним из достижений реформ в Украине, а трансформация "Приватбанка" одним из его ключевых маркеров. Продолжение реформ имеет ключевое значение для экономической стабильности и развития Украины", сообщила она.

"ПриватБанк" крупнейший коммерческий банк в Украине был национализирован 19 декабря 2016 года.

Бывший акционер "ПриватБанка" Игорь Коломойский говорил, что после выборов президента Украины надеется получить компенсацию в связи с национализацией "ПриватБанка" "в том или ином виде". Он также сказал, что не собирается возвращать банк в собственность, но хочет вернуть $2 млрд его капитала.

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18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету Министров о незаконности национализации "ПриватБанка". В НБУ заявили, что обжалуют это решение. Министерство финансов Украины также подаст апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда.

Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что в случае победы на президентских выборах шоумена Владимира Зеленского Коломойский планирует вернуть "ПриватБанк" в собственность, в этом случае Украине грозит экономический кризис.

Глава Нацбанка Украины Смолий заявил, что законодательством не предусмотрена процедура возвращения национализированных активов предыдущим владельцам, но если решение суда вступит в силу, Фонд гарантирования вкладов должен будет выплатить клиентам банка более 100 млрд грн, что может существенно повлиять на инфляцию.

Обновлено в 23:35 Изабель Дюмон: Оздоровление банковского сектора одно из достижений реформ в Украине.

Обновлено в 00:11 Посол Франции в Украине Изабель Дюмон заявила, что трансформация "ПриватБанка" была одним из ключевых маркеров оздоровления банковского сектора Украины.