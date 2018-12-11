Transparency: Восстановление Насирова – плевок в имидж Украины (4 новости) «Возобновление Романа Насирова на посту главы ГФС можно воспринимать как плевок в имидж Украины как правового государства»

Возобновление Романа Насирова на посту главы ГФС можно воспринимать как плевок в имидж Украины.

"Это плевок в имидж Украины как государства, которое имеет верховенство права. Конечно, мы еще не можем комментировать решение по существу, потому что его нет в общем доступе.

Но, по словам Андрея Журжия (депутат от "Самопомочи" - ред.), который присутствовал на судебном процессе, судьи поставили под сомнение то, что Кабмин вправе уволить Романа Насирова, в частности, ссылаясь на то, что не доказано сокрытие второго гражданства Насирова", - сказал председатель правления антикоррупционной организации Transparensy International Ярослав Юрчишин в эфире Громадського.

"Как это влияет на дело, которое расследует НАБУ? На самом деле, обжаловано только процедуру увольнения, то есть прямого влияния на дело якобы нет. Но представьте себе ситуацию, когда часть свидетелей по делу, которые работают в ГФС, начали давать показания, на базе которых и выявлены незаконные действия и злоупотребления служебным положением Насирова.

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Эти люди сейчас получили четкий сигнал, Насиров является неприкосновенным. И даже Кабинет министров, имея основания, не имеет права его уволить. Конечно, есть большой шанс, что эти люди начнут отказываться от своих показаний. На это и направлено такое решение суда", - отметил он.

11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

Правительство планирует обжаловать это решение.