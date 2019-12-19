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Транзит газа через Украину сохранится, это удобный маршрут, - Путин

Транзит газа через Украину сохранится, это удобный маршрут, - Путин (3 новости)

«Президент России Владимир Путин заявил, что транзит российского газа через территорию Украины сохранится, но не уточнил, на какой срок»

Несмотря на то, что транзит газа в Европу через Украину обходится России дороже, Москва его сохранит. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг, передает ТАСС.

По словам главы Кремля, сейчас основной задачей в этом направлении остается определиться со сроками и объемами, которые будут прописаны в новом контракте.

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"Несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов, таких как "Северный поток", "Северный поток - 2", "Турецкий поток", будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объемах этого транзита и сроках, на которые можно заключить контракт", - сказал Путин.

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При этом президент РФ отметил, что Россия не стремится заключить контракт на какое-то время с тем, чтобы позже прекратить транзит через территорию Украины.

"Это удобный маршрут. Кстати говоря, украинский маршрут в Европу длиннее, чем маршрут по Балтийскому морю. Он длиннее и для нас дороже, но, все-таки, в Центральную и Южную Европу это хороший, отработанный маршрут. Мы готовы его сохранять", - добавил Путин.

Как сообщает Интерфакс-Украина, российская сторона в своих действиях будет исходить из принятого Стокгольмским арбитражем решения о споре по транзитному контракту, присудившего НАК "Нафтогаз" $2,6 млрд. При этом Путин напомнил, что Киев имеет долг по еврооблигациям на $3 млрд.

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РБК Украина РБК Украина  ·  19.12.19, 12:23 Президент России Владимир Путин заявил, что транзит российского газа через территорию Украины сохранится, но не уточнил, на какой срок. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает РБК-Украина.По…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  19.12.19, 12:32 Президент России Владимир Путин заявил, что транзит российского газа через территорию Украины сохранится, но не уточнил, на какой срок.
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