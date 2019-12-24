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Гордон Гордон · · Обновлено в 18:31
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Транзит газа: Оржель подсчитал прибыль Украины

Транзит газа: Оржель подсчитал прибыль Украины (8 новостей)

«Украина намерена получить $15 миллиардов за транзит газа»

Украина получит больший доход от транзита российского газа, чем могла бы выиграть в суде против российского "Газпрома", не транспортируя газ, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. Потенциальный выигрыш в арбитражных спорах по газу против "Газпрома" в $12,2 млрд, Украина могла бы получить не раньше чем через три пять лет судов и простоя украинской газотранспортной системы. Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель написал в колонке для "Экономической правды" 24 декабря.

"Что такое $12,2 млрд, о которых говорится в протоколе [газовых переговоров, которые прошли 20 декабря]? Это потенциальный выигрыш в арбитраже за упущенную выгоду. Здесь есть три ключевых момента: сама цифра , а также слова "потенциальный" и "упущенная". Мы могли бы их получить, если бы "Газпром" полностью отказался от транзита через Украину и не пускал сюда других (вопрос, кто мог бы быть этим "другим", тоже актуален)", заявил Оржель.

Он отметил, что по имеющимся договоренностям Украина должна получить больший доход от транзита, чем могла бы выиграть в суде при его отсутствии.

"Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи, это более $3 млрд арбитража плюс ориентировочно $3 млрд за транзит в год в течение пяти лет. В пятилетней перспективе мы получим около $18 млрд, из них $3 млрд живыми деньгами уже до нового года. И это без кабальных условий по приобретению российского газа", подчеркнул министр.

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28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга насчитывается пеня.

Российский монополист в марте 2018 года подал иск о расторжении транзитного контракта.

В июле 2018 года "Нафтогаз" начал новый процесс против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, требуя пересмотреть транзитный тариф на 2018 2019 год. Предварительная сумма требований составляла почти $12 млрд (без процентов).

27 ноября 2019 года суд отклонил апелляцию "Газпрома" на одно из решений Стокгольмского арбитража и постановил компенсировать "Нафтогазу" затраты на судебный процесс. 2 ноября 2019 года "Нафтогаз" подал в арбитраж новое заявление против "Газпрома".

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018 2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российско

Обновлено в 18:22 "Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи , это более $3 млрд по арбитражу + ориентировочно $3 млрд за транзит на год в течение пяти лет", - написал Оржель.

Обновлено в 18:31 "Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи, это более $3 млрд арбитража плюс ориентировочно $3 млрд за транзит в год в течение 5 лет. Итак, в пятилетней перспективе мы получим около $ 18 млрд, из них 3 миллиарда - живыми деньгами - уже к новому году", - отметил он.

ФОТО К НОВОСТИ: «Транзит газа: Оржель подсчитал прибыль Украины»
Фото Транзит газа: Оржель подсчитал прибыль Украины
Фото "Получим $18 млрд". Оржель объяснил отказ от новых исков к "Газпрому"
Фото Украина получит $15 миллиардов за транзит российского газа - Оржель
Фото За 5 лет Украина получит $15 млрд прибыли от транзита газа, - Оржель
Фото Украина получит $18 млрд доходов от транзита российского газа - Минэнерго
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Униан Униан  ·  24.12.19, 17:56 По словам министра, наша страна будет ежегодно получать за транзит около 3 миллиарда долларов в течение 5 лет.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  24.12.19, 18:22 Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что за 5 лет Украина получит 15 млрд долларов прибыли от транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Об этом он написал…
Канал 112 Канал 112  ·  24.12.19, 18:22 Украина за пять лет транзита российского газа получит доход в размере 15 млрд долларов. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в своей колонке для издания "Экономическая…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  24.12.19, 18:31 Продолжение транзита российского газа позволит Украине в течение следующих пяти лет получить до $ 18 млрд доходов. При этом Украина должна отказаться от потенциального выигрыша в арбитраже $12,2 млрд.…
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