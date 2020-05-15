Транзит российской нефти через Украину в Европу упал почти наполовину (3 новости) «В мае Укртранснафта поставит европейским потребителям 750 тыс. тонн»

Из-за снижения спроса в мае транзит нефти через украинскую "трубу" за май упал на 40%. Об этом в эфире YouTube-канала encorr сообщил гендиректор Укртранснафты Николай Гавриленко.

“На май месяц мы получили снижение объема транзита нефти на очень существенную для нас величину - до 750 000 тонн. По сути мы получили 40% снижения объема прокачки на заводы Чехии, Словакии и Венгрии”, - сказал он, уточнив, что обычно транзит составляет 1,3 млн тонн.

По словам Гавриленко, транзит российской нефти по трубопроводу Дружба будет снижаться из-за решения европейских стран сократить импорт нефти с одного направления до 30%.

При этом главный потребитель нефти из РФ Беларусь пока не подала заявку на транзит по украинским трубопроводам в мае.

Гавриленко также сообщил, что Украина изучает возможность создания минимальных запасов нефти. Укртранснафта предложила правительству использовать участок незадействованного нефтепровода Кременчуг-Лисичан...