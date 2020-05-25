Столичный голова Виталий Кличко не исключил возобновление работы крупных торгово-развлекательных центров (ТРЦ) Киева до конца недели, об этом он сообщил в ходе брифинга. "Я уже говорил, что решение о возобновлении работы ТРЦ город примет отдельно. Надеюсь, их работу мы сможем позволить уже до конца этой недели", - заявил Кличко. Еще мэр отметил, что детские развлекательные зоны в ТРЦ пока не будут работать. "Мы ослабляем ограничения постепенно, чтобы не допустить инфекционного взрыва", - добавил он. Ранее власти Киева сообщали, что ТРЦ откроют после запуска работы метро. В то же время, Кабмин разрешил работу ТРЦ с 11 мая. В то же время Кличко сообщил, что говорить о работе детских секций и детских лагерей в Киеве пока рано. "Сейчас готовятся к приему детей в садики, школы организуют работу по приему документов и проведению ВНО для выпускников. После открытия детских садов следующим этапом мы планируем работу в детских лагерях в школах. Но это перспектива и...