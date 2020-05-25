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ТРЦ в Киеве могут открыть до конца мая, но без детских зон, — Кличко

ТРЦ в Киеве могут открыть до конца мая, но без детских зон, — Кличко (4 новости и 1 видео)

«Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко прогнозирует возобновление работы торгово-развлекательных центров до июня, в то время,…»

Столичный голова Виталий Кличко не исключил возобновление работы крупных торгово-развлекательных центров (ТРЦ) Киева до конца недели, об этом он сообщил в ходе брифинга. "Я уже говорил, что решение о возобновлении работы ТРЦ город примет отдельно. Надеюсь, их работу мы сможем позволить уже до конца этой недели", - заявил Кличко. Еще мэр отметил, что детские развлекательные зоны в ТРЦ пока не будут работать. "Мы ослабляем ограничения постепенно, чтобы не допустить инфекционного взрыва", - добавил он. Ранее власти Киева сообщали, что ТРЦ откроют после запуска работы метро. В то же время, Кабмин разрешил работу ТРЦ с 11 мая. В то же время Кличко сообщил, что говорить о работе детских секций и детских лагерей в Киеве пока рано. "Сейчас готовятся к приему детей в садики, школы организуют работу по приему документов и проведению ВНО для выпускников. После открытия детских садов следующим этапом мы планируем работу в детских лагерях в школах. Но это перспектива и...

ФОТО К НОВОСТИ: «ТРЦ в Киеве могут открыть до конца мая, но без детских зон, — Кличко»
Фото В Киеве могут открыть все ТРЦ до конца недели
Фото ТРЦ в Киеве могут открыть до конца мая, но без детских зон, — Кличко
Фото Торговые центры в Киеве планируют открыть до конца недели
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Страна.ua Страна.ua  ·  25.05.20, 13:11 ...
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  25.05.20, 13:42 Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко прогнозирует возобновление работы торгово-развлекательных центров до июня, в то время, как детские лагеря…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  25.05.20, 13:42 В Киеве с 1 июня планируют следующий этап ослабления карантина. Должны открыть детсады, спорткомплексы, фитнес-центры. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко во время ежедневного брифинга. "С 1 июня…
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