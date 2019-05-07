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Трех украинок номинировали на первый в мире "Оскар для блоггеров"

Трех украинок номинировали на первый в мире "Оскар для блоггеров" (4 новости)

«Номинантками стали три украинские красавицы Саша Чистова, Анна Андерс и Лилия Карпяк»

У Франції у Каннах 24 травня цього року відбудеться перша у світі церемонія нагородження найкращих блогерів у 22-х номінаціях. Серед номінантів на звання найкращих блогерів World Bloggers Awards є дві українки Анна Андерс і Саша Чістова. Про це Укрінформу повідомила прес-аташе WBA Office Ірина Савчак.

«World Bloggers Awards – це перша у світі церемонія нагородження найкращих блогерів у 22-х номінаціях. Організатори церемонії вирішили об’єднати і відзначити інфлуенсерів з усього світу в різних сферах, таким чином перенісши їхній вплив та соціальний внесок на вищий рівень. Зірковий номінант і хедлайнер заходу – Джанлука Ваккі. Є серед номінантів і дві українки - Анна Андерс і Саша Чістова», – розповіла Савчак.

Церемонія нагородження World Bloggers Awards, яка відзначить найкращих і найвпливовіших блогерів, відбудеться 24 травня в Каннах (Франція) у готелі Martinez.

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Організатори World Bloggers Awards, що медіа вже назвали «Оскаром для блогерів», прогнозують близько 100 мільйонів глядачів, які спостерігатимуть за цією подією наживо на сторінках своїх кумирів.

На церемонії, що відбудеться в найгарячіший період року – у часі Каннського кінофестивалю і гонки «Формула-1» – будуть присутні 55 найуспішніших блогерів світу з різноманітних сфер: від моди – до політики.

ФОТО К НОВОСТИ: «Трех украинок номинировали на первый в мире "Оскар для блоггеров"»
Фото Українок номінували на перший у світі «Оскар для блогерів»
Фото Трех украинок номинировали на первый в мире "Оскар для блоггеров"
Фото Украинок номинировали на "Оскар для блогеров"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  07.05.19, 17:00 Номинантками стали три украинские красавицы Саша Чистова, Анна Андерс и Лилия Карпяк.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  07.05.19, 17:48 Три украинских девушки - Саша Чистова, Анна Андерс и Лилия Карпяк - были номинированы на премию для блогеров World Bloggers Awards 2019. В этом году ее будут вручать впервые. Церемония награждения состоится…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  07.05.19, 18:04 24 мая в Каннах (Франция) впервые в мире пройдет церемония награждения World Bloggers Awards, которая отметит лучших и влиятельных блогеров. Организаторы World Bloggers Awards, которую в СМИ уже назвали…
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