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Тренер Айнтрахта Хюттер: Шахтер мне напоминает Баварию

Тренер Айнтрахта Хюттер: Шахтер мне напоминает Баварию (4 новости)

«Онлайн-трансляция пресс-конференции перед поединком Лиги Европы между Шахтер - Айнтрахт»

Донецкий "Шахтер" уже прибыл в Харьков на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Айнтрахта".

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча с "Айнтрахтом". Его слова приводит пресс-служба "горняков".

"Подготовка проходила нормально, команда не пережила большие изменения. Наши принципы, наша игра уже давно выработана, игроки знакомы с ней. Было важно физически подготовить игроков к первой игре. Посмотрим, как все пройдет", – завил Фонсека.

Кто заменит Ракицкого? Да, в нашей команде Ракицкий был очень важным элементом. Но у нас есть достаточно игроков, по этому вопросу я совсем не переживаю. Мы постараемся найти ему замену, завтра на этой позиции сыграет Хочолава. Надеюсь, он справится и сделает все правильно.

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Из-за травм в этом поединке команде Пауло Фонсеки не смогут помочь Алексей Шевченко, Валерий Бондаренко, Иван Ордец и Дентиньо.

Первый матч между "Шахтером" и "Айнтрахтом" в рамках 1/16 финала Лиги Европы состоится 14 ферваля в Харькове. Начала матча – в 22:00.

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Обновлено в 22:00 Полузащитник "Айнтрахта" Себастьян Роде – о матче с "Шахтером" в Харькове и новой встрече с Паулу Фонсекой.

ФОТО К НОВОСТИ: «Тренер Айнтрахта Хюттер: Шахтер мне напоминает Баварию»
Фото Шахтер - Айнтрахт: пресс-конференция Фонсеки и Хочолавы онлайн (Видео)
Фото Тренер Айнтрахта Хюттер: Шахтер мне напоминает Баварию
Фото "Важно по крайней мере забить гол": Роде о матче Шахтер - Айнтрахт
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Телеграф Телеграф  ·  13.02.19, 19:26 Онлайн-трансляция пресс-конференции перед поединком Лиги Европы между Шахтер - Айнтрахт.
Телеграф Телеграф  ·  13.02.19, 19:51 Главный тренер Айнтрахта Ади Хюттер прокомментировал ближайший матч 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера.
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