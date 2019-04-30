  1. Главная
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. Третий энергоблок Ривненской АЭС подключен к сети после пожара на трансформаторе
Происшествия
Канал 112 Канал 112 ·
Третий энергоблок Ривненской АЭС подключен к сети после пожара на трансформаторе

Третий энергоблок Ривненской АЭС подключен к сети после пожара на трансформаторе (4 новости)

«В результате пожара отключился третий энергоблок»

Третий энергоблок Ривненской АЭС, отключенный накануне, снова стал в строй. Об этом сообщает пресс-служба РАЕС.

"30 апреля 2019 года в 21:01 энергоблок №3 РАЭС (ВВЭР-1000) включен в сеть после выяснения и устранения причин его отключения 29 апреля. Сейчас проводится постепенное повышение мощности блока в соответствии с Регламентом", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на 21:15 30 апреля в работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 1550 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

"Аякс" на выезде победил "Тоттенхэм" в полуфинале…

Отмечается, что радиационное и экологическое состояние на АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах норм.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  30.04.19, 21:58 В результате пожара отключился третий энергоблок.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  01.05.19, 00:47 Третий энергоблок Ровенской АЭС снова введен в эксплуатацию после отключения, сообщила пресс-служба РАЭС.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  01.05.19, 01:01 Третий энергоблок Ривненской АЭС снова введен в эксплуатацию после отключения, случившегося вечером 29 апреля.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Происшествия»
В Харькове в автомобиль бросили гранату, ранен мужчина

В Харькове в автомобиль бросили гранату, ранен мужчина
Ночью в Одессе прогремел взрыв возле отделения банка

Ночью в Одессе прогремел взрыв возле отделения банка
Украинский военный подорвался на мине, защищая товарищей: известно имя героя

Украинский военный подорвался на мине, защищая товарищей: известно имя героя
Украинский военные ранен за минувшие сутки на Донбассе, боевики дважды нарушили &quot;режим тишины&quot; - ООС

Украинский военные ранен за минувшие сутки на Донбассе, боевики дважды…
В Одессе загоралась высотка 

В Одессе загоралась высотка 
В Харькове сгорел банный комплекс, есть пострадавшие, ФОТО

В Харькове сгорел банный комплекс, есть пострадавшие, ФОТО
В Харьковской области домашний пес нашел фрагмент человеческого тела

В Харьковской области домашний пес нашел фрагмент человеческого тела
В Харькове автомобиль насмерть сбил студентку

В Харькове автомобиль насмерть сбил студентку
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Донни ВАН ДЕ БЕК: «Во втором матче мы должны сыграть лучше»

Донни ВАН ДЕ БЕК: «Во втором матче мы должны сыграть…
Упражнения которые полезно делать на природе

Упражнения которые полезно делать на природе
Снимает стресс и помогает добиться фигуры мечты: Ефросинина показала идеальные упражнения

Снимает стресс и помогает добиться фигуры мечты: Ефросинина показала идеальные…
Эксперты рассказали, почему не стоит дарить алкоголь

Эксперты рассказали, почему не стоит дарить алкоголь
Скандал с картой Украины в &quot;Борисполе&quot;: названа причина &quot;пропажи&quot; Крыма

Скандал с картой Украины в "Борисполе": названа причина "пропажи" Крыма
В ЮАР около 1,8 тыс. рабочих оказались заблокированы из-за аварии на платиновом руднике

В ЮАР около 1,8 тыс. рабочих оказались заблокированы из-за аварии…
Google презентовал дудл к празднику 1 мая

Google презентовал дудл к празднику 1 мая
Ежегодно умирают 700 тысяч человек: в ООН предупредили об опасности устойчивых к антибиотикам болезней

Ежегодно умирают 700 тысяч человек: в ООН предупредили об опасности…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.