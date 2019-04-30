Третий энергоблок Ривненской АЭС подключен к сети после пожара на трансформаторе

Третий энергоблок Ривненской АЭС, отключенный накануне, снова стал в строй. Об этом сообщает пресс-служба РАЕС.
"30 апреля 2019 года в 21:01 энергоблок №3 РАЭС (ВВЭР-1000) включен в сеть после выяснения и устранения причин его отключения 29 апреля. Сейчас проводится постепенное повышение мощности блока в соответствии с Регламентом", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что по состоянию на 21:15 30 апреля в работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 1550 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.
Отмечается, что радиационное и экологическое состояние на АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах норм.