Третий энергоблок Ривненской АЭС подключен к сети после пожара на трансформаторе (4 новости) «В результате пожара отключился третий энергоблок»

Третий энергоблок Ривненской АЭС, отключенный накануне, снова стал в строй. Об этом сообщает пресс-служба РАЕС.

"30 апреля 2019 года в 21:01 энергоблок №3 РАЭС (ВВЭР-1000) включен в сеть после выяснения и устранения причин его отключения 29 апреля. Сейчас проводится постепенное повышение мощности блока в соответствии с Регламентом", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на 21:15 30 апреля в работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 1550 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

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Отмечается, что радиационное и экологическое состояние на АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах норм.