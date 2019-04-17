Три боксера готовы заменить Миллера

Бой между чемпионом мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Джарреллом Миллером находится под угрозой срыва из-за положительной допинг-пробы, которую сдал американский боксер О том, что Миллер попался на допинге, сообщил промоутер Джошуа Эдди Хирн, сообщает "УНИАН". "VADA проинформировало нас о том, что допинг-проба Миллера, которая была взята 20 марта 2019 года, дала положительный результат. Мы работаем со всеми сторонами и вскоре сообщим более подробную информацию", - сказал Хирн. Промоутер добавил, что Джошуа продолжает подготовку к бою, который запланирован на 1 июня и должен стать для британца дебютным поединком в США. В допинг-пробе Миллера было обнаружено запрещенное вещество эндуробол. Промоутер Миллера Дмитрий Салита отметил, что американец продолжает подготовку к бою. Если Миллер будет лишен лицензии на бой, то он потеряет самый большой гонорар в своей карьере (около 4,8 миллиона долларов). Фото: BoxingScene