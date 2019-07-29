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Политика
Капитал Капитал · · Обновлено в 18:10
· Кабинет Министров Украины · Выборы · Политика
Три министерства могут объединить в единое министерство по гуманитарной политике

Три министерства могут объединить в единое министерство по гуманитарной политике (4 новости)

«В новом Кабмине может появиться одно большое объединенное министерство по гуманитарной политике»

В сформированном после парламентских выборов новом правительстве может быть создано одно министерство по гуманитарной политике на базе министерств культуры, молодёжи и спорта, и информационной политики, считает заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. «Мы считаем, что должна быть не просто информационная стратегия — речь идет о большой гуманитарной сфере. Сейчас нарабатывается стратегия в отношении объединенного министерства, куда войдут министерства культуры, молодежи и спорта, информационной политики», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина». Тимошенко отметил, что информационная политика «не может существовать сама по себе». «Это больше гуманитарная сфера, откуда информполитика и может черпать значительную часть месседжей. Нельзя построить только верхний кубик. Гуманитарная политика — это отношение к людям, отношение людей к власти. Мы в этом видим задачу. А информационно уже нужно это доносить. Поэтому мы думаем, что необходимо объединить эти министерства», — пояснил он

Обновлено в 18:10 В сформированном после парламентских выборов новом украинском правительстве может быть создано одно министерство по гуманитарной политике на базе министерств культуры, молодёжи и спорта, и информационной политики, считает заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко."Мы считаем, что должна быть не просто информационная стратегия – речь идет о большой гуманитарной сфере.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  29.07.19, 16:56 В новом Кабмине может появиться одно большое объединенное министерство по гуманитарной политике.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  29.07.19, 17:15 Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко считает, что в сформированном после парламентских выборов новом украинском правительстве может быть создано одно министерство по гуманитарной…
Facenews Facenews  ·  29.07.19, 18:10 В сформированном после парламентских выборов новом украинском правительстве может быть создано одно министерство по гуманитарной политике на базе министерств культуры, молодёжи и спорта, и информационной…
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