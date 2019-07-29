Три министерства могут объединить в единое министерство по гуманитарной политике

В сформированном после парламентских выборов новом правительстве может быть создано одно министерство по гуманитарной политике на базе министерств культуры, молодёжи и спорта, и информационной политики, считает заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. «Мы считаем, что должна быть не просто информационная стратегия — речь идет о большой гуманитарной сфере. Сейчас нарабатывается стратегия в отношении объединенного министерства, куда войдут министерства культуры, молодежи и спорта, информационной политики», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина». Тимошенко отметил, что информационная политика «не может существовать сама по себе». «Это больше гуманитарная сфера, откуда информполитика и может черпать значительную часть месседжей. Нельзя построить только верхний кубик. Гуманитарная политика — это отношение к людям, отношение людей к власти. Мы в этом видим задачу. А информационно уже нужно это доносить. Поэтому мы думаем, что необходимо объединить эти министерства», — пояснил он

Обновлено в 18:10 В сформированном после парламентских выборов новом украинском правительстве может быть создано одно министерство по гуманитарной политике на базе министерств культуры, молодёжи и спорта, и информационной политики, считает заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко."Мы считаем, что должна быть не просто информационная стратегия – речь идет о большой гуманитарной сфере.