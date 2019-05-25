Трибунал ООН обязал Россию освободить моряков

Сегодня в 14:05

Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург, который рассматривает дело украинских моряков, обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда. Об этом объявил председатель трибунала.

"РФ должна немедленно освободить украинские военные корабли... и вернуть их в управление украинской стороны", - заявил он.

Судьи трибунала отдали 19 голосов "за".

"19 голосов за 1 против: РФ должна немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и позволить им вернуться в Украину", - отметил председатель трибунала.

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Во всех случаях судья Колодкин голосовал против.

Как сообщал УНН, слушания Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков проходили 10 мая в немецком городе Гамбург.

После выступления на слушаниях заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила журналистам, что суд с большой вероятностью примет решение в пользу Украины.

Обновлено в 14:15 Международный трибунал ООН по морскому праву (МТМП) вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину. Соответствующее решение в отношении временных мер, о которых запросила украинская сторона, обнародовал в субботу в Гамбурге (Германия)…

Обновлено в 14:22 "РФ должна немедленно освободить украинские военные корабли ... и вернуть их в управление украинской стороны", - заявил он.