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УНН УНН · · Обновлено в 14:22
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Трибунал ООН обязал Россию освободить моряков

Трибунал ООН обязал Россию освободить моряков (12 новостей)

«Суд принял решение в пользу Украины»

Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург, который рассматривает дело украинских моряков, обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда. Об этом объявил председатель трибунала.

"РФ должна немедленно освободить украинские военные корабли... и вернуть их в управление украинской стороны", - заявил он.

Судьи трибунала отдали 19 голосов "за".

"19 голосов за 1 против: РФ должна немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и позволить им вернуться в Украину", - отметил председатель трибунала.

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Во всех случаях судья Колодкин голосовал против.

Как сообщал УНН, слушания Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков проходили 10 мая в немецком городе Гамбург.

После выступления на слушаниях заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила журналистам, что суд с большой вероятностью примет решение в пользу Украины.

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Обновлено в 14:22 "РФ должна немедленно освободить украинские военные корабли ... и вернуть их в управление украинской стороны", - заявил он.

ФОТО К НОВОСТИ: «Трибунал ООН обязал Россию освободить моряков»
Фото Международный трибунал ООН обязал Россию освободить украинских моряков
Фото Международный морской трибунал обязал Россию освободить три украинских корабля и 24 моряка и позволить им вернуться в Украину
Фото Трибунал ООН обязал Россию освободить моряков
Фото Трибунал ООН обязал Россию освободить захваченных украинских моряков
Фото Морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков
Фото Трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить украинских моряков
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ТСН ТСН  ·  25.05.19, 13:55 Суд принял решение в пользу Украины.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.05.19, 13:55 Международный трибунал ООН по морскому праву (МТМП) вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива…
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.05.19, 13:59 Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург, который рассматривает дело украинских моряков, обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть захваченные суда. Об этом объявил…
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Капитал Капитал  ·  25.05.19, 14:15 Международный трибунал ООН по морскому праву (МТМП) вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряков, захваченных в районе…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  25.05.19, 14:22 В немецком Гамбурге Международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить украинских моряков. Суд также требует от России вернуть Украине захваченные суда - об этом объявил председатель трибунала.…
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