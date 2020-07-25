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Трубоукладчики "Северного потока - 2" не могут приступить к работам из-за трески

Трубоукладчики "Северного потока - 2" не могут приступить к работам из-за трески (3 новости)

«Россия не сможет завершить строительство газопровода Северный поток-2 до осени. Дания запретила проводить строительные работы в своих водах из-за нереста…»

Из-за нереста трески в Балтийском море власти Дании запретили до 1 октября все строительные работы, в том числе укладку труб для газопровода "Северный поток – 2".Из-за ограничений, связанных с нерестом трески в Балтийском море, для газопровода "Северный поток 2" не могут завершить укладку труб. Об этом 23 июля сообщила немецкая телерадиокомпания NDR.

Последние 120 км газопровода намерены уложить в водах Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.

Однако датские власти запретили проводить в этом районе строительные работы до 1 октября из-за нереста трески.

К укладке труб для "Северного потока 2" готовы два российских судна, оба они стоят в портах Германии.

"Северный поток 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта €9,5 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintersha...

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Facenews Facenews  ·  25.07.20, 19:50 Власти Дании запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм по природоохранным соображениям, передала телерадиокомпания NDR.Российские трудоукладчики уже два месяца не могут возобновить…
РБК Украина РБК Украина  ·  25.07.20, 22:58 Россия не сможет завершить строительство газопровода "Северный поток-2" до осени. Дания запретила проводить строительные работы в своих водах из-за нереста трески.Об этом сообщает Deutsche Welle.Отмечается,…
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