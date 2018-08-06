Трудовая миграция тормозит рост экономики, – НБУ

В Украине из-за трудовой миграции может ускориться рост цен и замедлиться экономический рост. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка, сообщает ЭП. НБУ отмечает, что уже сейчас предприниматели отмечают нехватку квалифицированных кадров, которая в первую очередь связана с выездом украинцев в Польшу и другие страны. "Один из основных рисков базового сценария - продолжение оттока рабочей силы из Украины. Это будет высокими темпами создавать дальнейшее повышение диспропорций между спросом и предложением на рынке труда", - считают эксперты НБУ. Трудовая миграция также препятствует росту темпов производства, больше всего - в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи. "По данным областных служб занятости в Польше, почти 50% трудовых мигрантов из Украины подали в 2017 году заявления на трудоустройство именно в этих видах деятельности", - говорится в отчете НБУ. Между тем, в течение января-марта этого года украинцы перечислили из-за границы домой 2 млрд 614 млн долларов - по официальным и неофициальным каналам. За весь прошлый год общая сумма составила 9 млрд 331 млн долларов.