  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. Трудовая миграция тормозит рост экономики, – НБУ
Экономика и финансы
Голос.UA Голос.UA ·
· Банк · НБУ · Экономический рост · Экономика · Трудовая миграция · Рост экономики · Национальный банк
Трудовая миграция тормозит рост экономики, – НБУ

Трудовая миграция тормозит рост экономики, – НБУ (5 новостей)

«В Украине из-за трудовой миграции может ускориться рост цен и замедлиться экономический рост.Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка.НБУ…»

В Украине из-за трудовой миграции может ускориться рост цен и замедлиться экономический рост. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка, сообщает ЭП. НБУ отмечает, что уже сейчас предприниматели отмечают нехватку квалифицированных кадров, которая в первую очередь связана с выездом украинцев в Польшу и другие страны. "Один из основных рисков базового сценария - продолжение оттока рабочей силы из Украины. Это будет высокими темпами создавать дальнейшее повышение диспропорций между спросом и предложением на рынке труда", - считают эксперты НБУ. Трудовая миграция также препятствует росту темпов производства, больше всего - в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи. "По данным областных служб занятости в Польше, почти 50% трудовых мигрантов из Украины подали в 2017 году заявления на трудоустройство именно в этих видах деятельности", - говорится в отчете НБУ. Между тем, в течение января-марта этого года украинцы перечислили из-за границы домой 2 млрд 614 млн долларов - по официальным и неофициальным каналам. За весь прошлый год общая сумма составила 9 млрд 331 млн долларов.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  06.08.18, 09:03 В Украине из-за трудовой миграции может ускориться рост цен и замедлиться экономический рост. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка.НБУ сообщает, что уже сейчас предприниматели отмечают…
Facenews Facenews  ·  06.08.18, 10:17 В Украине из-за трудовой миграции может ускориться рост цен и замедлиться экономический рост.Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка.НБУ сообщает, что уже сейчас предприниматели отмечают…
Facenews Facenews  ·  06.08.18, 10:17 В Украине из-за трудовой миграции может ускориться рост цен и замедлиться экономический рост. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка.НБУ сообщает, что уже сейчас предприниматели отмечают…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
Украина готовится запретить поезда в Россию – Омелян

Украина готовится запретить поезда в Россию – Омелян
Трудовая миграция тормозит рост экономики, – НБУ

Трудовая миграция тормозит рост экономики, – НБУ
Курс НБУ на 6 августа: доллар - 27,09 грн, евро - 31,39 грн

Курс НБУ на 6 августа: доллар - 27,09 грн, евро…
Трудовая миграция тормозит рост экономики — НБУ

Трудовая миграция тормозит рост экономики — НБУ
США внесли российский банк в санкционный список в отношении КНДР

США внесли российский банк в санкционный список в отношении КНДР
Саудовская Аравия снизит цены на нефть для США и Европы

Саудовская Аравия снизит цены на нефть для США и Европы
МЭРТ прогнозирует доллар по 28,5 грн на конец года

МЭРТ прогнозирует доллар по 28,5 грн на конец года
Трудовая миграция может привести к росту цен в Украине – НБУ

Трудовая миграция может привести к росту цен в Украине –…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Один Крым - два Путина: двойники засветились на разных мероприятиях оккупированного полуострова

Один Крым - два Путина: двойники засветились на разных мероприятиях…
Wizz Air запустит новые рейсы из Украины в европейских городов

Wizz Air запустит новые рейсы из Украины в европейских городов
Разработали украинское приложение для знакомств

Разработали украинское приложение для знакомств
Азовское море может стать российским, - британский эксперт

Азовское море может стать российским, - британский эксперт
В сети высмеяли работу американской звезды в российском МИДе

В сети высмеяли работу американской звезды в российском МИДе
Семейная жизнь вчетвером: сыграли свадьбу две пары близнецов

Семейная жизнь вчетвером: сыграли свадьбу две пары близнецов
В Харькове незаконнная бизнесвумен продавала нелегальный кальянный табак

В Харькове незаконнная бизнесвумен продавала нелегальный кальянный табак
Перегруженные фуры и жара вновь разрушили дороги в Одессе, - ФОТОФАКТ

Перегруженные фуры и жара вновь разрушили дороги в Одессе, -…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.