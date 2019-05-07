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Труханов направил льготников в лагерь "Виктория", где горели дети

Труханов направил льготников в лагерь "Виктория", где горели дети (4 новости)

«Дети будут отдыхать в неарестованных корпусах»

Распоряжение об этом подписал городской голова Геннадий Труханов

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  07.05.19, 17:35 В Одессе около 100 детей направят на оздоровление в лагерь «Виктория», в котором в 2017 году во время пожара погибли трое девочек.
Униан Униан  ·  07.05.19, 18:07 Детей планируют заселить в лагерь с 8 по 28 августа.
Первый городской Первый городской  ·  07.05.19, 18:49 Дети будут отдыхать в неарестованных корпусах.
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Труханов направил льготников в лагерь &quot;Виктория&quot;, где горели дети

Труханов направил льготников в лагерь "Виктория", где горели дети
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