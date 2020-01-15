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Политика
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 00:33
"Туман в голове". Что говорил о Зеленском премьер Гончарук. Полный текст скандальной записи

"Туман в голове". Что говорил о Зеленском премьер Гончарук. Полный текст скандальной записи (9 новостей)

«Чиновница заявила, что на записанном разговоре не ее голос»

В сети появилась аудиозапись прослушки совещания у премьер-министра Алексея Гончарука 16 декабря. "История как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова (министр финансов - Ред), Яков Смолий (глава НБУ - Ред), Екатерина Рожкова (замглавы НБУ - Ред), Юлия Ковалив (зам главы Офис президента - Ред) собирались на совещание к "тупому президенту" Зеленскому", - говорится в подписи к ролику.

Издание "Страна" публикует краткий пересказ разговора, а также полную расшифровку 6-минутной аудиозаписи.

О чем говорили у Гончарука Краткое содержание такое. Алексей Гончарук с двумя дамами (Рожковой из НБУ и Маркаровой из Минфина) совещается, что ему говорить Зеленскому, который интересуется почему укрепляется гривна и откуда дыра в бюджете.

В разговоре Гончарук признается, что он профан в экономике, и что у Зеленского примитивное (в смысле простое) понимание экономических процессов.

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Также он обсуждает проблему пирамиды облигаций госзакупок пересказывая версии (которые, по словам Гончарука, есть в голове у Зе), что на ней зарабатывают то ли Ротшильды, то ли Порошенко, то ли Маркарова с коррупционерами (причем это сказано в присутствии самой Маркаровой).

Предлагает придумать какое-то понятное для Зеленского объяснение почему гривня укрепляется, чтоб президент не прислуживался к версиям о пирамиде ОВГЗ.

К чему пришли, к какой версии - непонятно. Запись заканчивается на дискуссии о макропоказателях.

Полная расшифровка записи Алексей Гончарук: Ну, и начинает мне говорить: "Я приезжаю в обменник. Леша, что же это такое?"

Собеседник: (неразборчиво)

Гончарук: Ребята, это вопрос ожидаемый. Они говорят: "У нас не легко". Более того, на среду президент просит совещание по экономической политике. Объясните мне, если мы курс укрепляем - хорошо. Объясните мне за счет чего... Ну, можете мне объяснить? Ответ на вопрос у него, говорит все нормально. Лучшая комиссия в городе как-то так. Сидят, работают. И значит у нас там есть понимание, что все хорошо... Смотрите, макроэкономическая ситуация, она благоприятная. А он говорит: "Леша, перестань ты мне морочить голову". Можете мне нормально объяснить? У нас дыра в бюджете 50 миллиардов... А если дальше так будет? И как? Будет у нас 100 миллиардов дыра в бюджете, потому что гривна будет укрепляться.

Алексей Гончарук: Сегодня какое число?

Екатерина Рожкова: 16 декабря. Понимаешь? То есть это просто невиданно. Аукцион невиданной щедрости. Я к чему? И мы говорили...

Алексей Гончарук: И она все время укрепляется.

Екатерина Рожкова: И она укрепляется. Ну, может быть после последнего аукциона, но уже конец года...

Алексей Гончарук: Ну, мы там завели 250

Екатерина Рожкова: Я просто к тому, что это время сейчас. Давай ставить друг другу задачи. Что надо делать и что для этого надо делать.

Алексей Гончарук: Идея в том, что коррупционеры, да? В том смысле, что Маркарова и Ротшильды. Они просто на этом зарабатывают деньги. Это первое. Первый страх. Второй страх - это все деньги Петра Порошенко. Тут важно показать главную вещь. все остальное не имеет ...отношения. У Зеленского есть очень примитивное.в этом смысле простое понимание экономических процессов. Есть платежный баланс

Обновлено в 00:02 Чиновница заявила, что на записанном разговоре не ее голос.

Обновлено в 00:33 Автор канала утверждает, что разговор состоялся между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием, его заместителем Екатериной Рожковой и заместителя главы Офиса президента Украины Юлией Ковалив. Собеседники говорили о том, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому причины укрепления курса гривны.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Туман в голове". Что говорил о Зеленском премьер Гончарук. Полный текст скандальной записи»
Фото "У него в голове полный туман": Гончарук проговорился об истинных страхах и дилетантстве Зеленского?
Фото "Полный профан в экономике": в сеть слили запись прослушки Гончарука
Фото Человек с голосом Гончарука: Я полный профан в экономике
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  16.01.20, 00:02 Чиновница заявила, что на записанном разговоре не ее голос.
Гордон Гордон  ·  16.01.20, 00:33 Согласно аудиозаписи, обнародованной YouTube-каналом "Как обмануть президента", человек с голосом премьер-министра Украины Алексея Гончарука говорил о том, что плохо ризбирается в экономике при обсуждении…
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