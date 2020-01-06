Турция готова выступить посредником урегулирования конфликта между США и Ираном. Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Турция находится в тесном контакте как с Вашингтоном, так и с Тегераном и готова приложить свои усилия для разрешения конфликта.
"Мы будем продолжать работать с другими странами для решения этой проблемы или снижения напряженности в ближайшие дни. Кроме того, вопрос об ирано-американской напряженности будет включен в повестку дня во время визита президента России Владимира Путина в Турцию в среду", - цитирует Reuters слова турецкого министра.
Мевлют Чавушоглу также передал призыв президента Реджепа Тайипа Эрдогана к властям Ирака не спешить с выводом войск коалиции из страны. "Наша общая проблема - превращение Ирака в зону конфликта для других сторонних стран. Это очень серьезный риск для Ирака и нашего региона. Убийство Сулеймани не только изменило баланс в Ираке, но и в Иране. Это может привести к усилению радикальных групп", - подчеркнул Чавушоглу.
Обновлено в 22:05 "Мы будем продолжать работать с другими странами для решения этой проблемы или снижения напряженности в ближайшие дни. Кроме того, вопрос об ирано-американской напряженности будет включен в повестку дня во время визита президента России Владимира Путина в Турцию в среду", -…
Обновлено в 22:05 Мевлют Чавушоглу также передал призыв президента Реджепа Тайипа Эрдогана к властям Ирака не спешить с выводом войск коалиции из страны. "Наша общая проблема - превращение Ирака в зону конфликта для других сторонних стран. Это очень серьезный риск для Ирака и нашего региона. Убийство Сулеймани не только изменило баланс в Ираке, но и в Иране. Это может привести к усилению радикальных групп", - подчеркнул Чавушоглу.