Количество путешественников, которые на пасхальные выходные отправились в Турцию, вы этом году существенно выросло, по сравнению с прошлым, свидетельствуют данные ведущего туроператора Украины.

"В этом году путешественникам повезло, что Пасха выпала на более поздние даты, чем в прошлом — в это время в отелях Турции уже стартовал активный туристический сезон. В итоге по этому направлению из Украины отправили почти вдвое больше людей, чем на прошлую Пасху," — рассказал руководитель Tez Tour Константин Пальгов.

Всего в эти пасхальные выходные отдыхать на разные курорты за пределы Латвии отправилось около 1600 человек, в прошлом году их было всего 675. По направлениям несомненный лидер — бюджетная Турция (850), за ней с заметным отрывом следуют Испания, Кипр и Объединенные Арабские эмираты.

Всего в этот летний сезон (с 12 апреля по конец октября) Tez Tour планирует отправить на отдых на 52% туристов больше, чем в прошлом. Число чартерных рейсов из Украины выросло на 38% и достигло 532. Планируется использовать более вместительные самолеты, что позволит снизить цену на перелеты.

Источник: https://turistam.top/