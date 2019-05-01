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Гордон Гордон · · Обновлено в 15:54
· Турция · Крупная партия
Турция покупает украинские танковые ракеты

Турция покупает украинские танковые ракеты (8 новостей)

«Ракета предназначена для стрельбы из танковых пушек калибра, который соответствует стандартам НАТО»

Покупателем украинских управляемых танковых ракет "Конус" в Турции выступает государственная корпорация Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (МКЕК). Ракеты будут поставляться в комплекте с устройствами их наведения для интеграции в танки турецкой армии.В самое ближайшее время Украина начнет поставлять в Турцию 120-мм ствольные управляемые ракеты "Конус", предназначенные для вооружения бронетехники, в среду, 1 мая, сообщает пресс-служба государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" из состава государственного концерна "Укроборонпром".

Контракт на поставку "Конусов" 1 мая был подписан между представителями "Спецтехноэкспорта" и турецкой государственной корпорацией Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (МКЕК) в рамках Международной оборонной выставки ИDEF-2019 в Стамбуле.

"В течение первого этапа реализации контракта предусмотрены поставки 120-мм управляемых ракет Конус и устройств наведения для их интеграции в турецкие основные боевые танки. Впоследствии в результате частичного трансфера технологий украинские управляемые ракеты будут производиться на мощностях MKEK... Подписание контракта позволило согласовать вопросы стоимости и сроков поставок и другие вопросы реализации. Завершение процедуры подписания и начало производства экспортной партии ракет запланировано на ближайшие недели", указали в компании.

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Управляемая ствольная ракета "Конус" разработана государственным предприятием "Государственное опытно-конструкторское бюро "Луч"" и применяется для стрельбы из танковых пушек стандартного калибра НАТО (120 мм). Ракета способна поражать цель на расстоянии 5 км, что значительно превышает дальность стрельбы обычных танковых снарядов. Тандемная боевая часть ракеты способна уничтожить динамическую защиту вражеского танка и пробить до 800 мм брони.

Обновлено в 15:54 Ракета предназначена для стрельбы из танковых пушек калибра, который соответствует стандартам НАТО.

ФОТО К НОВОСТИ: «Турция покупает украинские танковые ракеты»
Фото Украина будет поставлять в Турцию стволовые управляемые ракеты
Фото Украина будет поставлять Турции танковые ракеты
Фото Турция будет покупать украинские танковые ракеты
Фото Украина будет поставлять Турции танковые ракеты
Фото Турция покупает украинские танковые ракеты
Фото Украина продаст Турции крупную партию управляемых танковых ракет – "Спецтехноэкспорт"
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Телеграф Телеграф  ·  01.05.19, 11:00 Украинское госпредприятие Спецтехноэкспорт в ближайшие недели начнет поставки в Турцию 120-мм ствольных управляемых ракет Конус производства ГП ГККБ ЛУЧ.
РБК Украина РБК Украина  ·  01.05.19, 11:02 Украинское государственное предприятие "Спецтехноэкспорт" в ближайшие недели начнет поставки в Турцию 120-мм ствольных управляемых ракет "Конус" производства ГП ГККБ ЛУЧ. Об этом сообщает РБК-Украина…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  01.05.19, 11:28 Стволовые управляемые ракеты "Конус" 120 мм производства ГП "ГККБ" ЛУЧ "в ближайшее время начнет поставлять в Турцию украинское госпредприятие" Спецтехноэкспорт ". Контракт подписали в Стамбуле с турецкой…
АТН АТН  ·  01.05.19, 12:20 Украинское государственное предприятие "Спецтехноэкспорт" в ближайшие недели начнет поставки в Турцию 120-мм ствольных управляемых ракет "Конус" пр
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  01.05.19, 12:47 В ближайшие недели Украина начнет поставки в Турцию 120-мм ствольных управляемых ракет Конус. Об этом в среду, 1 мая, сообщает пресс-служба госпредприятия Спецтехноэкспорт, входящего в состав Укроборонпрома.…
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  01.05.19, 15:54 Ракета предназначена для стрельбы из танковых пушек калибра, который соответствует стандартам НАТО.
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