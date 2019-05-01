Турция покупает украинские танковые ракеты (8 новостей) «Ракета предназначена для стрельбы из танковых пушек калибра, который соответствует стандартам НАТО»

Покупателем украинских управляемых танковых ракет "Конус" в Турции выступает государственная корпорация Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (МКЕК). Ракеты будут поставляться в комплекте с устройствами их наведения для интеграции в танки турецкой армии.В самое ближайшее время Украина начнет поставлять в Турцию 120-мм ствольные управляемые ракеты "Конус", предназначенные для вооружения бронетехники, в среду, 1 мая, сообщает пресс-служба государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" из состава государственного концерна "Укроборонпром".

Контракт на поставку "Конусов" 1 мая был подписан между представителями "Спецтехноэкспорта" и турецкой государственной корпорацией Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (МКЕК) в рамках Международной оборонной выставки ИDEF-2019 в Стамбуле.

"В течение первого этапа реализации контракта предусмотрены поставки 120-мм управляемых ракет Конус и устройств наведения для их интеграции в турецкие основные боевые танки. Впоследствии в результате частичного трансфера технологий украинские управляемые ракеты будут производиться на мощностях MKEK... Подписание контракта позволило согласовать вопросы стоимости и сроков поставок и другие вопросы реализации. Завершение процедуры подписания и начало производства экспортной партии ракет запланировано на ближайшие недели", указали в компании.

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Управляемая ствольная ракета "Конус" разработана государственным предприятием "Государственное опытно-конструкторское бюро "Луч"" и применяется для стрельбы из танковых пушек стандартного калибра НАТО (120 мм). Ракета способна поражать цель на расстоянии 5 км, что значительно превышает дальность стрельбы обычных танковых снарядов. Тандемная боевая часть ракеты способна уничтожить динамическую защиту вражеского танка и пробить до 800 мм брони.

Обновлено в 15:54 Ракета предназначена для стрельбы из танковых пушек калибра, который соответствует стандартам НАТО.