Турция пригрозила США признать геноцид индейцев (4 новости) «Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил США в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде…»

Турецкая сторона может признать геноцид индейцев в США в ответ на признание Сенатом Конгресса США геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Об этом заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber.

“Наш парламент также может признать геноцид индейцев. Как можно молчать об этом, когда говоришь об Америке? Это темная страница в истории США”, — сказал он.

Эрдоган также призвал американского коллегу Дональда Трампа “не жертвовать отношениями между двумя странами и не использовать события 1915 года для проведения своей внутренней политики”. По словам президента, решение относительно этого события “должны принимать не политики, а историки”.

Американский Сенат 12 декабря единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса США, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная власть имеет право игнорировать такого рода документы.

Турция ввела налог для отдыхающих: за проживание в отелях будут взимать…

24 апреля ежегодно в Армении отмечают День памяти жертв геноцида армян. В этот день в 1915 году началась депортация представителей армянской интеллигенции из Константинополя. Геноцидом армян называют массовую депортацию и уничтожение армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны.

Турция не приемлет использование термина “геноцид” в отношении событий 1915 года, заявляя, что тогда в Османской империи шла братоубийственная война и все стороны несли большие потери. Анкара открыла османские архивы и приглашает историков изучить их для выработки объективного подхода к событиям 100-летней давности.

Обновлено в 02:00 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил США в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки, пишет FaceNews.ua.Турецкий лидер призвал американских законодателей изучить миллион документов времен Османской империи о событиях 1915 года, которые Анкара открыла для общего доступа."Нам также нужно выступать против вас с такими же решениями нашего парламента.