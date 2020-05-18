Турция ведет переговоры о возобновлении туризма с 70 странами (3 новости) «Страна направила письма о намерениях в те 70 стран, которые в последние годы больше предпочитают Турцию как туристическое направление»

Власти Турции начали переговоры о возобновлении туризма с 70 странами, чтобы проинформировать их об инфраструктуре здравоохранения страны в условиях пандемии. Об этом сообщает Daily Sabah.

Сообщается также, что Министерство культуры и туризма страны запустило проект "Сертификация здорового туризма". Он был запущен с целью обеспечить соблюдение высоких стандартов здоровья и гигиены в авиакомпаниях, аэропортах и ​​других транспортных средствах, жилых помещениях и местах питания.

"Турция действует ответственно во всех этих процессах, не только ради здоровья наших граждан, но и для своих гостей, чтобы обеспечить им спокойный отдых", - сказал глава Минкульта Турции Мехмет Нури Эрсой.

Отмечается также, что власти направили письма о намерениях восстановить туризм в страны, которые в последние годы предпочли Турцию как туристическое направление - в том числе в Германию, Великобританию, Нидерланды, Бельгию, Японию, Россию и Чехию.

Чиновник отметил, что в письмах содержалась информация о здоровье и безопасности пассажиров и работников, мерах, принятых в учреждениях и транспорте, списках и возможностях учреждений здравоохранения на уровне провинций и районов.

Данные Министерства культуры и туризма гласят, что количество иностранных туристов, прибывающих в страну в первом квартале текущего года, составило 4,24 млн, что на 22,1% меньше, чем в годовом исчислении на фоне ограничений на поездки по всему миру из-за пандемии.

Как сообщалось, в Украине первый этап ослабления карантинных ограничений начался 11 мая, но пока о возобновлении зарубежных авиаперелетов власти не говорят. Регулярные авиарейсы только по Украине могут восстановить лишь в конце лета или в начале осени - и даже об этом власть пока говорит очень осторожно.

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