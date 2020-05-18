  1. Главная
  2. Новости
  3. Турция ведет переговоры о возобновлении туризма с 70 странами
Интернет-газета Интернет-газета "Вести" ·
· Турция · Переговоры · Власти Турции · Туризм
Турция ведет переговоры о возобновлении туризма с 70 странами

Турция ведет переговоры о возобновлении туризма с 70 странами (3 новости)

«Страна направила письма о намерениях в те 70 стран, которые в последние годы больше предпочитают Турцию как туристическое направление»

Власти Турции начали переговоры о возобновлении туризма с 70 странами, чтобы проинформировать их об инфраструктуре здравоохранения страны в условиях пандемии. Об этом сообщает Daily Sabah.

Сообщается также, что Министерство культуры и туризма страны запустило проект "Сертификация здорового туризма". Он был запущен с целью обеспечить соблюдение высоких стандартов здоровья и гигиены в авиакомпаниях, аэропортах и ​​других транспортных средствах, жилых помещениях и местах питания.

"Турция действует ответственно во всех этих процессах, не только ради здоровья наших граждан, но и для своих гостей, чтобы обеспечить им спокойный отдых", - сказал глава Минкульта Турции Мехмет Нури Эрсой.

Отмечается также, что власти направили письма о намерениях восстановить туризм в страны, которые в последние годы предпочли Турцию как туристическое направление - в том числе в Германию, Великобританию, Нидерланды, Бельгию, Японию, Россию и Чехию.

Чиновник отметил, что в письмах содержалась информация о здоровье и безопасности пассажиров и работников, мерах, принятых в учреждениях и транспорте, списках и возможностях учреждений здравоохранения на уровне провинций и районов.

Данные Министерства культуры и туризма гласят, что количество иностранных туристов, прибывающих в страну в первом квартале текущего года, составило 4,24 млн, что на 22,1% меньше, чем в годовом исчислении на фоне ограничений на поездки по всему миру из-за пандемии.

Как сообщалось, в Украине первый этап ослабления карантинных ограничений начался 11 мая, но пока о возобновлении зарубежных авиаперелетов власти не говорят. Регулярные авиарейсы только по Украине могут восстановить лишь в конце лета или в начале осени - и даже об этом власть пока говорит очень осторожно. 

Подпишитесь на ежедневную email-рассылку "Вести.Люди" и получайте больше эксклюзивной и полезной информации каждый день. Подписаться

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  18.05.20, 19:15 Правительство Турции начало проводить переговоры о возобновлении туризма с 70 странами, чтобы проинформировать их об инфраструктуре здравоохранения страны в условиях пандемии. При этом отмечается, что…
Униан Униан  ·  18.05.20, 21:15 Страна направила письма о намерениях в те 70 стран, которые в последние годы больше предпочитают Турцию как туристическое направление.
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Веселое настроение обеспечено: картинки, которые зарядят Вас позитивом

Веселое настроение обеспечено: картинки, которые зарядят Вас позитивом
Гиркин признался в убийстве троих украинцев

Гиркин признался в убийстве троих украинцев
Самый полезный продукт для работы сердца: ученые сделали неожиданное заявление

Самый полезный продукт для работы сердца: ученые сделали неожиданное заявление
Крапивина рассказала сколько зарабатывает Лобода на корпоративах

Крапивина рассказала сколько зарабатывает Лобода на корпоративах
Интервью с Гиркиным: у офиса Гордона протесты, СБУ обещает проверку

Интервью с Гиркиным: у офиса Гордона протесты, СБУ обещает проверку
Ломают стереотипы: змеи умеют формировать стабильные социальные связи

Ломают стереотипы: змеи умеют формировать стабильные социальные связи
Илон Маск бросился на помощь автору поттерианы Джоан Роулинг - интересные детали

Илон Маск бросился на помощь автору поттерианы Джоан Роулинг -…
В Узбекистані казали, що до них везуть людожерів з рогами і зрадників – Умеров про депортацію кримських татар (Відео)

В Узбекистані казали, що до них везуть людожерів з рогами…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.