Турция взяла под контроль первый сирийский город (7 новостей) «Повстанцы в Сирии, которых поддерживает Турция, захватили центр сирийского пограничного города Рас-эль-Айн. Об этом сообщил высокопоставленный турецкий чиновник, сообщает Европейская…»

В рамках операции "Источник мира" турецкие войска взяли контроль над сирийским городом Рас-эль-Айн на востоке от реки Евфрат. Представители курдских формирований эту информацию отрицают.Турция взяла под контроль город Рас-эль-Айн, который находится на востоке от реки Евфрат в северо-восточной Сирии. Об этом сегодня сообщила в своем Twitter пресс-служба министерства национальной обороны Турции.

Агентство Reuters отмечает, что "Сирийские демократические силы" (курды) опровергают эту информацию, а город оказывает сопротивление.

В комментарии агентству представитель турецкой службы безопасности сообщил, что военные проводят проверки в жилых районах. Они также ищут мины.

Рас-эль-Айн населен преимущественно курдами.

Турция может открыть для беженцев границу в Европу

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" на территории Сирии. Вооруженные силы Турции совместно с поддерживаемой Анкарой "Сирийской национальной армией" начали операцию против курдских формирований и "Исламского государства". Изначально турецкие бомбардировщики атаковали позиции курдов, а затем турецкая армия начала наземное наступление.

11 октября власти Турции объявили о первом погибшем турецком военном и 277 "нейтрализованных террористах".

Евросоюз призвал Турцию остановить военную операцию.

Президент США Дональд Трамп назвал "плохой идеей" операцию Анкары. "Турция, член НАТО, вторглась в Сирию. Соединенные Штаты не поддерживают эту атаку", заявил Трамп. Перед началом операции глава Белого дома сообщил, что уничтожит экономику Турции, если та сделает что-то, выходящее, по его мнению, за рамки.

Минфин США предупредил Турцию о санкциях из-за военной операции.

Сегодня минобороны Турции сообщило о "ликвидации 415 террористов".

Обновлено в 18:40 Перед началом наземной операции турецкий авиация нанесла удары по Рас-эль-Айну и другим пограничным сирийским городам. Во время одного из обстрелов под удар попали позиции американских войск в регионе, утверждают в Пентагоне. Однако Турция отрицает, что стреляла по военным США, сообщает…

Обновлено в 20:23 Повстанцы в Сирии, которых поддерживает Турция, захватили центр сирийского пограничного города Рас-эль-Айн. Об этом сообщил высокопоставленный турецкий чиновник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters. "Национальная армия (сирийские повстанцы) сегодня утром взяла под контроль центр го