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Гордон Гордон · · Обновлено в 20:23
· Турция · Военные · Город · Войска
Турция взяла под контроль первый сирийский город

Турция взяла под контроль первый сирийский город (7 новостей)

«Повстанцы в Сирии, которых поддерживает Турция, захватили центр сирийского пограничного города Рас-эль-Айн. Об этом сообщил высокопоставленный турецкий чиновник, сообщает Европейская…»

В рамках операции "Источник мира" турецкие войска взяли контроль над сирийским городом Рас-эль-Айн на востоке от реки Евфрат. Представители курдских формирований эту информацию отрицают.Турция взяла под контроль город Рас-эль-Айн, который находится на востоке от реки Евфрат в северо-восточной Сирии. Об этом сегодня сообщила в своем Twitter пресс-служба министерства национальной обороны Турции.

Агентство Reuters отмечает, что "Сирийские демократические силы" (курды) опровергают эту информацию, а город оказывает сопротивление.

В комментарии агентству представитель турецкой службы безопасности сообщил, что военные проводят проверки в жилых районах. Они также ищут мины.

Рас-эль-Айн населен преимущественно курдами.

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9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" на территории Сирии. Вооруженные силы Турции совместно с поддерживаемой Анкарой "Сирийской национальной армией" начали операцию против курдских формирований и "Исламского государства". Изначально турецкие бомбардировщики атаковали позиции курдов, а затем турецкая армия начала наземное наступление.

11 октября власти Турции объявили о первом погибшем турецком военном и 277 "нейтрализованных террористах".

Евросоюз призвал Турцию остановить военную операцию.

Президент США Дональд Трамп назвал "плохой идеей" операцию Анкары. "Турция, член НАТО, вторглась в Сирию. Соединенные Штаты не поддерживают эту атаку", заявил Трамп. Перед началом операции глава Белого дома сообщил, что уничтожит экономику Турции, если та сделает что-то, выходящее, по его мнению, за рамки.

Минфин США предупредил Турцию о санкциях из-за военной операции.

Сегодня минобороны Турции сообщило о "ликвидации 415 террористов".

Обновлено в 18:40 Перед началом наземной операции турецкий авиация нанесла удары по Рас-эль-Айну и другим пограничным сирийским городам. Во время одного из обстрелов под удар попали позиции американских войск в регионе, утверждают в Пентагоне. Однако Турция отрицает, что стреляла по военным США, сообщает…

Обновлено в 20:23 Повстанцы в Сирии, которых поддерживает Турция, захватили центр сирийского пограничного города Рас-эль-Айн. Об этом сообщил высокопоставленный турецкий чиновник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters. "Национальная армия (сирийские повстанцы) сегодня утром взяла под контроль центр го

ФОТО К НОВОСТИ: «Турция взяла под контроль первый сирийский город»
Фото В Турции сообщили, что военные взяли под контроль сирийский город Рас-эль-Айн
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Фокус Фокус  ·  12.10.19, 14:16 Поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы захватили центр сирийского пограничного города Рас-эль-Айн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника. "Национальная армия…
РБК Украина РБК Украина  ·  12.10.19, 16:36 Турция в ходе военной операции на северо-востоке Сирии при поддержке сирийских оппозиционных сил захватила город Рас-эль-Айн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.По данным издания, турецкие…
Капитал Капитал  ·  12.10.19, 16:52 Турция в ходе военной операции на северо-востоке Сирии при поддержке сирийских оппозиционных сил захватила город Рас-эль-Айн. Об этом сообщает Reuters. По данным издания, турецкие…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Газета День Газета День  ·  12.10.19, 18:40 Турецкая армия при поддержке отрядов сирийской оппозиции захватили город Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. Этот город является одним из ключевых населенных пунктов, турецкая армия планировала захватить…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  12.10.19, 20:23 Повстанцы в Сирии, которых поддерживает Турция, захватили центр сирийского пограничного города Рас-эль-Айн. Об этом сообщил высокопоставленный турецкий чиновник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой…
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