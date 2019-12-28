  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. Турция запустит "Турецкий поток" 8 января
Мир
Телеканал 24 Телеканал 24 ·
· Январь
Турция запустит "Турецкий поток" 8 января

Турция запустит "Турецкий поток" 8 января (4 новости)

«Это произойдет в следующем месяце»

Турция запустит газопровод в обход Украины "Турецкий поток" уже в следующем месяце – 8 января 2020 года.

Турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявил, что "Турецкий поток" имеет общую мощность 31,5 миллиарда кубических метров, пишет Hurriyet Daily News.

"Мы будем незаменимыми на международных рынках природного газа с газопроводами, идущими как с востока, так и с севера", – подчеркнул политик.

Что нужно знать о "Турецком потоке"?

В апреле военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям за январь-март
В апреле военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям за январь-март

Это международный проект газопровода, первая ветка которого должна поставлять газ в Турцию, а вторая – в Южную Европу. "Турецкий поток" должен действовать в обход Украины. По плану, новый газопровод должен обслуживать российских клиентов из Турции, Болгарии, Венгрии, Сербии, Греции и Италии.

  • Недавно в России заявили, что начали заполнять газом первую ветку "Турецкого потока".

  • Болгария уже начала строительство второй ветки этого газопровода на своей территории.

    • Газопровод проложен по дну Черного моря от российского города Анапа до Киикея на побережье Турции.

    Строительство "Турецкого потока" вместе со второй очередью "Северного потока" – часть российского плана по отказу от транзита через Украину.

    Последние новости о строительстве "Северного потока-2" – читайте здесь.

    ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
    ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  28.12.19, 12:18 Это произойдет в следующем месяце
    Украинская правда Украинская правда  ·  28.12.19, 12:32 Турция запустит газопровод TurkStream ("Турецкий поток") в следующем месяце, заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов 27 декабря.
    Телеграф Телеграф  ·  28.12.19, 13:11 Турция запустит газопровод "Турецкий поток" 8 января
    ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
    В Сомали произошел масштабный теракт, число жертв приближается к 100

    В Сомали произошел масштабный теракт, число жертв приближается к 100
    Импичмент Трампа: Байден не будет давать показания

    Импичмент Трампа: Байден не будет давать показания
    Катастрофа в Казахстане. Самолет протаранил здание

    Катастрофа в Казахстане. Самолет протаранил здание
    В джунглях Мексики нашли огромный дворец майя (Видео)

    В джунглях Мексики нашли огромный дворец майя (Видео)
    В авиакатастрофе в Казахстане погиб военный топ-чиновник

    В авиакатастрофе в Казахстане погиб военный топ-чиновник
    В Казахстане потерпел крушение самолет с 100 людьми на борту: погибли 14 человек

    В Казахстане потерпел крушение самолет с 100 людьми на борту:…
    Авиакатастрофа в Казахстане: самолет с 95 пассажирами врезался в частный дом

    Авиакатастрофа в Казахстане: самолет с 95 пассажирами врезался в частный…
    В Казахстане произошло крушение самолета с 100 людьми на борту: Погибли семеро

    В Казахстане произошло крушение самолета с 100 людьми на борту:…
    ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
    Зеленский призвал построить на Прикарпатье мусороперерабатывающий завод

    Зеленский призвал построить на Прикарпатье мусороперерабатывающий завод
    Правда о зарплате футболиста в Польше: сумма впечатляет

    Правда о зарплате футболиста в Польше: сумма впечатляет
    Полузащитник &quot;Барселоны&quot; подал в суд на клуб из-за невыплаты премиальных

    Полузащитник "Барселоны" подал в суд на клуб из-за невыплаты премиальных
    Зеленский призвал главу Ивано-Франковской ОГА разработать план ремонта мостов и отметил важность строительства мусороперерабатывающего завода

    Зеленский призвал главу Ивано-Франковской ОГА разработать план ремонта мостов и…
    Генштаб ВСУ провел национальные испытания: лучшие бронемашины примут на вооружение армии

    Генштаб ВСУ провел национальные испытания: лучшие бронемашины примут на вооружение…
    &quot;Голос&quot; об обмене удерживаемыми: Ненаказанное зло будет возвращаться

    "Голос" об обмене удерживаемыми: Ненаказанное зло будет возвращаться
    Прокурор объяснил, почему отпустили осужденных за теракт возле Дворца спорта в Харькове

    Прокурор объяснил, почему отпустили осужденных за теракт возле Дворца спорта…
    Ремонт мостов и мусороперерабатывающий завод: Зеленский дал задание председателю ивано-франковской ОГА

    Ремонт мостов и мусороперерабатывающий завод: Зеленский дал задание председателю ивано-франковской…
    Обработано новостей за сегодня: 2017
    Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
    Разделы сайта
    Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
    © 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
    Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.