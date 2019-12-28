Турция запустит "Турецкий поток" 8 января

Турция запустит газопровод в обход Украины "Турецкий поток" уже в следующем месяце – 8 января 2020 года.
Турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявил, что "Турецкий поток" имеет общую мощность 31,5 миллиарда кубических метров, пишет Hurriyet Daily News.
"Мы будем незаменимыми на международных рынках природного газа с газопроводами, идущими как с востока, так и с севера", – подчеркнул политик.
Что нужно знать о "Турецком потоке"?
Это международный проект газопровода, первая ветка которого должна поставлять газ в Турцию, а вторая – в Южную Европу. "Турецкий поток" должен действовать в обход Украины. По плану, новый газопровод должен обслуживать российских клиентов из Турции, Болгарии, Венгрии, Сербии, Греции и Италии.
Газопровод проложен по дну Черного моря от российского города Анапа до Киикея на побережье Турции.
Строительство "Турецкого потока" вместе со второй очередью "Северного потока" – часть российского плана по отказу от транзита через Украину.
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