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Туск намерен встретиться с Зеленским в июле

Туск намерен встретиться с Зеленским в июле (9 новостей)

«Президент Евросовета Дональд Туск провел телефонный разговор с победителем президентских выборов в Украине Владимиром Зеленским»

Президент Европейского Совета Дональд Туск провел телефонный разговор с действующим президентом Петром Порошенко, во время которого "оценил роль Порошенко в продвижении евроинтеграционного курса Украины". Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Порошенко, в свою очередь, поблагодарил Туска за личную поддержку Украины на пути сближения с ЕС.

Туск также поздравил с обеспечением украинской властью свободных и демократических выборов, которые "создали новый высокий стандарт избирательного процесса в Восточной Европе".

Со своей стороны Туск сообщил, что провел "телефонный разговор с Порошенко после 5 лет хорошего сотрудничества".

Порошенко о телефонном разговоре с Зеленским на
Порошенко о телефонном разговоре с Зеленским на "1+1": кто смотрели…

Кроме того, президент Европейского Совета сообщил в своем Twiiter о "хорошем телефонном звонке" с избранным президентом Владимиром Зеленским.

"Я уверил его в том, что ЕС неизменно поддерживает Украину. Ждем нашего сотрудничества и саммита Украина-ЕС в июле", - написал Туск.

Как ранее сегодня сообщила Центральная избирательная комиссия, обработано 100% бюллетеней и на выборах президента во втором туре с 73,2% победил Зеленский.

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