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Туск: Путин добивается дезинтеграции ЕС и НАТО

Туск: Путин добивается дезинтеграции ЕС и НАТО (4 новости)

«По мнению экс-главы Европейского совета и нынешнего главы Европейской народной партии Дональда Туска, целью президента РФ Владимира Путина является дезинтеграция…»

Экс-глава Евросовета и нынешний лидер Европейской народной партии Дональд Туск считает, что президент РФ Владимир Путин стремиться к дезинтеграции Евросоюза и НАТО. Об этом он заявил в интервью изданию Gazeta Wyborcza в воскресенье, 5 января.

"В этом проекте у него есть союзники и помощники: сознательные, непроизвольные и так называемые полезные идиоты. Все три категории можно найти в PiS (партии власти Польши - ред.)", - отметил он.

Дональд Туск также добавил, что сегодня ситуация более серьезная, чем в прошлом.

"Изменения в Киеве, тесная реинтеграция Москвы и Минска и политика президента Трампа являются достаточными причинами попробовать любой ценой восстановить элементарный внутренний консенсус в международной политике и восстановить статус Польши как регионального лидера европейской интеграции. Я боюсь, что лидеры не полностью понимают серьезность ситуации", - рассказал Туск.

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Отвечая на вопрос о России в контексте обвинений Путина против Польши о ее совместной ответственности за начало Второй мировой войны и Холокост, Туск отметил, что "прямой причиной усиления пропаганды со стороны Кремля является годовщина освобождения Освенцима и окончания Второй мировой войны".

Ранее Туск заявил, что Трамп мечтает о распаде ЕС. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также предостерегал президента США Дональда Трампа от разжигания антиевросоюзных настроений.

Также сообщалось, что Зеленский обсудил с Туском Северный поток-2. Глава Европейского совета поздравил существенную активизацию реформ в Украине, в частности в контексте выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

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